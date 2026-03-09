Bivši direktor CIA-e o izboru iranskog vođe: Pretpostavljamo da će biti nastavak onoga što je bio njegov otac

Bivši direktor CIA-e David Petraeus rekao je da je imenovanje Modžtabe Hamenija za vrhovnog vođu Irana nesretno

– Pretpostavljamo da će biti nastavak onoga što je bio njegov otac, a on je bio vrlo tvrdokorni ideološki klerik – rekao je za CNN.

Petraeus je dodao da su se mnogi nadali vođi koji bi bio “pragmatičniji” i koji bi mogao pokazati spremnost da pristane na zahtjeve SAD-a, uključujući odustajanje od nuklearnog i raketnog programa zemlje.

– A to se trenutno ne čini slučajem, osim, naravno, ako se ne pojavi kao neko drugi kada zaista bude na vlasti – rekao je Petraeus.

Modžtaba je poznat po značajnom utjecaju iza kulisa i jakim vezama s Korpusom islamske revolucionarne garde, najmoćnijom vojnom organizacijom u zemlji, kao i s dobrovoljačkom paravojnom snagom Basij.

Skupština je samo jednom izabrala novog vođu od osnivanja Islamske Republike 1979. godine. To se dogodilo kada je Ali Khamenei izabran nakon smrti ajatolaha Ruhollaha Khameneija.

