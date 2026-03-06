Svijet

Otkriven tajni bunker Hamneija – pogledajte kako je izgledao VIDEO

9.2K  
Objavljeno prije 16 minuta

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su ilustrativni prikaz podzemnog bunkera pokojnog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

IDF je ranije danas objavio da je pogodio taj kompleks, koji je nakon napada ostao “demontiran”.

Podzemni kompleks nalazio se u “srcu Teherana” i imao je nekoliko ulaza, kao i unutarnje prostorije u kojima su se mogli okupljati najviši dužnosnici iranskog režima , prema IDF-u.

Ilustrativni video prikazuje ulaze raspoređene na nekoliko lokacija diljem grada.

Visoki izraelski dužnosnik rekao je za Fox News da se utvrđeni kompleks nalazi neposredno ispod mjesta gdje su se Hamnei i drugi čelnici režima sastali prošle subote.

Dodao je da je Hamnei godinama gradio bunker , ulažući milijune dolara, ali ga nije koristio na dan napada.

Prema dužnosniku, Hamneijeva odluka da ne ode u bunker dijelom je rezultat izraelsko-američkog plana obmane , koji je uključivao poruke, signale i javne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojima se sugerira da se ništa neće dogoditi.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh