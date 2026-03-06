Otkriven tajni bunker Hamneija – pogledajte kako je izgledao VIDEO

IDF je ranije danas objavio da je pogodio taj kompleks, koji je nakon napada ostao “demontiran”.

Podzemni kompleks nalazio se u “srcu Teherana” i imao je nekoliko ulaza, kao i unutarnje prostorije u kojima su se mogli okupljati najviši dužnosnici iranskog režima , prema IDF-u.

Ilustrativni video prikazuje ulaze raspoređene na nekoliko lokacija diljem grada.

Visoki izraelski dužnosnik rekao je za Fox News da se utvrđeni kompleks nalazi neposredno ispod mjesta gdje su se Hamnei i drugi čelnici režima sastali prošle subote.

Earlier today, 50 Israeli warplanes struck Ali Khamenei’s underground bunker in Tehran. The underground military bunker, which was located beneath the regime's leadership compound in the center of Tehran, was intended to be used by the Supreme Leader of the Iranian regime as a… pic.twitter.com/XKJLEAJ6R4 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 6, 2026

Dodao je da je Hamnei godinama gradio bunker , ulažući milijune dolara, ali ga nije koristio na dan napada.

Prema dužnosniku, Hamneijeva odluka da ne ode u bunker dijelom je rezultat izraelsko-američkog plana obmane , koji je uključivao poruke, signale i javne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojima se sugerira da se ništa neće dogoditi.

