Muslimani večeras dočekuju odabranu noć, Lejletul-bedr

Objavljeno prije 1 sat

Večeras s akšam-namazom nastupa Lejletul-bedr, noć uoči najveličanstvenije bitke u povijesti islama, Bitke na Bedru.

Noć prije ove bitke, 314 muslimana je provelo u snu, smireni i potpuno pouzdani u Uzvišenog Allaha, kako bi se sutradan suprotstavili vojsci od oko 1300 mušrika. I pobijedili.

“Velike historijske bitke ne određuju samo pobjednike i poražene, nego otkrivaju kakve vrijednosti oblikuju društva”, izjavio je ovim povodom predsjednk Udruženja ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Nijaz-ef. Duzan, prenosi MINA.


