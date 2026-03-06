Svijet

Trump: Poskupljenje goriva me ne brine, rat s Iranom je važniji. Ako cijene porastu – neka

2.2K  
Objavljeno prije 11 minuta

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zabrinut zbog rasta cijena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je potaknut širenjem sukoba s Iranom, naglasivši da mu je prioritet vojna operacija.

 Trump, Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

“Nemam nikakvu zabrinutost zbog toga”, rekao je Trump govoreći o višim cijenama goriva na pumpama.

“Cijene će vrlo brzo pasti kada se ovo završi, a ako i porastu – neka porastu. Ovo je mnogo važnije od toga da cijena benzina malo poraste”, dodao je.

Globalne cijene nafte porasle su za oko 16 posto otkako je rat počeo u subotu, jer širenje sukoba remeti snabdijevanje energentima s Bliskog istoka.

Prema podacima American Automobile Association (AAA), američke organizacije koja prati cijene goriva, prosječna cijena benzina u SAD-u porasla je za 27 centi u odnosu na prošlu sedmicu i sada iznosi 3,25 dolara po galonu. To je oko 15 centi više nego u isto vrijeme prošle godine, piše Reuters.

Trump je, međutim, poručio da troškovi “nisu mnogo porasli”.

Ovakva izjava predstavlja promjenu tona u odnosu na prošli mjesec, kada je u obraćanju Kongresu isticao pad cijena goriva kao jedno od ekonomskih postignuća svoje administracije.

Rast cijena goriva mogao bi politički naštetiti republikancima na novembarskim međuizborima, kada se bira trećina mjesta u Senatu od ukupno 100, kao i svih 435 mjesta u Predstavničkom domu američkog Kongresa, prenosi Radiosarajevo.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh