NATO demantovao da je projektilom sa Kosova gađao Iran…

NATO i misija KFOR zvanično su demantovali tvrdnje koje su se pojavile na društvenim mrežama da su projektili prema Iranu navodno lansirani iz kampa Bondsteel ili drugih NATO objekata na Kosovu.

Iz NATO-a poručuju da je riječ o netačnim informacijama koje u potpunosti odbacuju.

„Ova tvrdnja je lažna i u potpunosti je odbacujemo“, rekao je neimenovani zvaničnik NATO-a.

U saopćenju KFOR-a navodi se i link ka objavi na društvenoj mreži na koju su reagovali demantijem, ali ta objava u međuvremenu više nije dostupna.

Podsjećaju i da je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ranije naglasio kako NATO kao organizacija nije uključen u aktuelnu zračnu kampanju protiv Irana.

U saopćenju se također podsjeća na mandat KFOR-a definisan Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.

„KFOR nastavlja provoditi svoj mandat u cilju očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja za sve ljude na Kosovu, na osnovu Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine. Misija djeluje nepristrasno i u bliskoj koordinaciji s Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu s njihovim nadležnostima kao sigurnosnih institucija“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je upravo to primarni fokus misije KFOR.

Sjedinjene Američke Države, kako se navodi, podržavaju sigurnost Kosova kroz učešće u KFOR-u, gdje predvode Regionalnu komandu Istok i učestvuju u brojnim aktivnostima na terenu.

„SAD i dalje imaju ključnu ulogu u podršci dugoročnoj sigurnosti Kosova i regionalnoj stabilnosti kroz NATO misiju KFOR. Trenutno je u okviru misije raspoređeno gotovo 600 američkih vojnika. Regionalna komanda Istok doprinosi svakodnevnim aktivnostima KFOR-a kroz patrole, vojne vježbe, kontakte s predstavnicima lokalnih zajednica, kao i podršku projektima obnove i ekonomskog razvoja“, ističe se.

Kamp Bondsteel, koji se nalazi u blizini Uroševca na Kosovu, najveća je američka vojna baza na Balkanu.

Nakon nedavnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, Teheran je pokrenuo masovne napade u znak odmazde na Izrael, ali i na ciljeve koji se povezuju sa Sjedinjenim Američkim Državama širom Bliskog istoka.

U međuvremenu su pojedini mediji na Kosovu prenijeli reakcije sa društvenih mreža na srpskom jeziku u kojima su korisnici u komentarima spominjali i američku bazu Bondsteel na Kosovu.

Portal Telegrafi i još nekoliko medija objavili su tekstove sličnog sadržaja, u kojima se prenose komentari poput: „Nemojte razmišljati, udarite na Bondsteel“ ili „Evo još jedne američke baze“.

Posebno su izdvojene objave s Telegram kanala na srpskom jeziku, među kojima su „Koridor“, „Bunt“ i „Stanje duha“. Mediji su navodili i broj pregleda i reakcija koje su pojedini komentari dobili.

Također se ističe da su ovi Telegram kanali, prema navodima medija, nastali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine te da često objavljuju sadržaj koji se opisuje kao proruski.

Pojedini mediji naveli su i naslov srbijanskog portala Telegraf, koji je objavio tekst s popisom navodnih iranskih meta u Evropi uz pitanje: „Treba li Srbija preko Bondsteela?“ U tekstu se navodi i da su pojedini korisnici navodno objavljivali koordinate lokacije ove vojne baze, pišu Vijesti.

