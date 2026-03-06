Izrael pokrenuo široki val napada na Iran

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su rano u petak da su počele gađati infrastrukturu u Iranu.

– IDF je započeo široki val napada na infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu, rekla je vojska u objavi na Telegramu.

Izrael, koji napada Iran od subote, u četvrtak je izjavio da prelazi u sljedeću fazu oružanog sukoba.

– U ovoj fazi ćemo dodatno demontirati režim i njegove vojne sposobnosti, rekao je načelnik glavnog štaba Eyal Zamir.

Također je najavio “daljnja iznenađenja” za buduće operacije u Iranu, ne precizirajući o čemu se radi.

Iran je “spreman” na mogućnost kopnene invazije, koja bi bila “katastrofa” za neprijatelje Islamske Republike, upozorio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči za NBC News.

– Očekujemo ih (neprijatelje). Sigurni smo da im se možemo suprotstaviti i da bi to za njih bila katastrofa, dodao je, dok su novinski izvještaji, koje je Bijela kuća demantovala, sugerisali moguću američku vojnu podršku kurdskim milicijama u svrgavanju iranske vlade.

– Već smo dva puta pregovarali s njima i svaki put su nas napali usred pregovora. Ne tražimo prekid vatre. Ne vidimo razloga za pregovore sa SAD-om, dodao je tokom intervjua.

Aragči je ustvrdio da Iran “nema namjeru” zatvoriti Hormuški moreuz, ali nije isključio takvu opciju ako Izrael i SAD nastave svoj rat.

– Nismo ga zatvorili. Brodovi i tankeri ne pokušavaju ga preći jer se boje napada s jedne ili druge strane, kazao je.

Američka vojska napala iranski nosač dronova

Američka centralna komanda u četvrtak je na X objavila da je napala iranski nosač dronova.

“Američke snage ne odustaju od misije potapanja cijele iranske mornarice”, navodi se u objavi.

“Danas je pogođen iranski nosač dronova, otprilike veličine nosača aviona iz Drugog svjetskog rata, i sada je u plamenu.”

Objava nije sadržavala detalje o tome gdje se napad dogodio, pišu Vijesti.ba.

