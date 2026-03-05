Iranski ministar zaprijetio: Evropa će platiti cijenu ako ostane nijema na agresiju

U četvrtak je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei upozorio da će Evropa „platiti cijenu ukoliko ostane nijema na agresiju protiv međunarodnog prava“, kako je nazvao napad SAD i Izraela.

– Oni koji šute bit će suučesnici u ovoj nepravdi. Ono što se očekuje od evropskih zemalja jest da prekinu šutnju, jer je ovo nepravda protiv svih civilizacija, protiv jedne nacije – rekao je Baghaei u intervjuu za TVE-ov kanal 24 sata.

Pripreme za rat

– Nijedna zemlja u Ujedinjenim narodima ne može biti ravnodušna – dodao je.

Na pitanje je li Iran odgovoran za napad dronom ranije ove sedmice na britansku bazu na Kipru, koji je potaknuo Španiju, Francusku i Grčku da rasporede odbrambene sisteme u tom području, rekao je: “Žrtve smo napada u nepravednom ratu i branimo se. Znamo da SAD i druge zemlje zlostavljaju susjedne zemlje Irana kako bi se pripremile za agresivni rat protiv Irana.”

– Nećemo napasti nijednu naciju u regiji. Posvećeni smo dobrim odnosima s našim arapskim muslimanskim susjedima, ali problem je što Sjedinjene Države zloupotrebljavaju te teritorije za pripremu i logistiku te za lansiranje ovih projektila protiv Irana – naglasio je.

Baghaei je ponovio da Iran nije ispalio raketu na Tursku, nakon što je Ankara izvijestila da je NATO-ova odbrana oborila projektil koji se kretao prema njezinu teritoriju nakon što je preletio Irak i Siriju.

– Optužuju nas za napad na Tursku, a to nije istina – izjavio je.

Napad na brodove

Teheran je ovog četvrtka objavio da kontrolira Hormuški moreuz, kroz koji prolazi 20 posto svjetske sirove nafte, te da će napadati brodove koji se ne pridržavaju “protokola”. Također je tvrdio da je napao američki tanker za prijevoz nafte u sjevernom Perzijskom zaljevu.

Na pitanje o tome, glasnogovornik je rekao da se zemlja brani.

– Napale su nas dvije vojske. Prema međunarodnom pravu, imamo pravo odgovoriti. I naravno, zbog ove nesigurnosti koja nam je nametnuta u regiji i zbog ove agresije Izraela i SAD, sigurnost cijelog teritorija je ugrožena. Hormuz je u opasnosti, a to znači da ćemo se braniti. Oružane snage pokušavaju osigurati da protivnici ne prijeđu u našu državu i vrlo su oprezne da ne napadnu nijednu metu koja nije vojna – tvrdio je.

– Primili smo izvještaje u kojima nas optužuju za napad na zgrade i nevojne baze. Ali već smo izjavili da to ne radimo. Naše oružane snage napadaju samo vojne baze – zaključio je.

