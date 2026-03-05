Iran prijeti napadom na izraelsko nuklearno postrojenje…

Iran prijeti da bi mogao gađati izraelsko nuklearno postrojenje u Dimoni ako Sjedinjene Američke Države i Izrael pokušaju promijeniti vlast u Teheranu, prenosi iranska novinska agencija ISNA.

Prema tim navodima, postrojenje u Dimoni bilo bi meta u slučaju pokušaja rušenja iranskog režima.

U međuvremenu je sjeverozapadni iranski grad Bukan, prema izvještajima, bio izložen snažnom bombardovanju.

Poluslužbena iranska novinska agencija Tasnim javlja da su pogođeni zgrada lokalne uprave, kuće i poslovni objekti, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari