Izrael objavio: Srušili smo “neprijateljski” avion iznad Teherana

Izraelska vojska objavila je da je borbeni avion F-35 izraelskog ratnog vazduhoplovstva srušio iranski avion Yak-130 ruske proizvodnje iznad Teherana.

Prema saopćenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), riječ je o prvom putu da je avion F-35 oborio neprijateljski avion s pilotom.

IDF navodi i da je ovo prvi put u gotovo 40 godina da izraelsko ratno vazduhoplovstvo učestvuje u zračnoj borbi protiv pilotiranih neprijateljskih aviona.

Posljednji takav incident dogodio se 24. novembra 1985. iznad Libana. Tada je izraelski F-15 srušio dva sirijska borbena aviona MiG-23.

U međuvremenu je izraelska vojska objavila da njeno ratno vazduhoplovstvo provodi “opsežan” val zračnih napada na ciljeve iranskog režima u Teheranu.

Iz IDF-a su poručili da će dodatne informacije o napadima biti objavljene kasnije, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari