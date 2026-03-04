Putinov ideolog: “Ako Iran padne, Rusija je sljedeća”

Njegove izjave prenio je ruski državni medij RT na platformi X, gdje je Dugin napisao: “Treći svjetski rat je počeo”, a potom dodao: “Opet.”

Njegove poruke uslijedile su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli operaciju “Epski bijes”, u kojoj su pogođeni iranski raketni objekti, pomorske baze i lokacije u blizini ureda vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija. Iranski državni mediji potvrdili su da je Hamenei ubijen u tim napadima.

“Ako Iran padne, mi smo sljedeći”

Prema objavama koje kruže društvenim mrežama, Dugin je upozorio da bi Rusija mogla biti sljedeća ako Iran oslabi pod vojnim pritiskom.

“Ako u Rusiji sada ne započnu stvarne patriotske reforme, situacija će postati potpuno nepredvidiva. Naši saveznici se sistematski uništavaju jedan po jedan. Jasno je ko je sljedeći i jasno je šta znače pregovori s takvim neprijateljem”, poručio je.

Kritikovao je i, kako kaže, iluzoran dojam normalnosti u Rusiji. “Vjerujem da se iscrpila strategija stvaranja slike da je u Rusiji sve u redu i da se miran život nastavlja kao i obično. Mi smo sljedeći”, naveo je.

U direktnoj referenci na iransku vojnu otpornost dodao je: “U globalnom smislu sve zavisi od toga koliko će dugo IRGC (Islamska revolucionarna garda) izdržati. Ako Iran izdrži, sve može krenuti u suprotnom smjeru. Ako se sruši, mi smo sljedeći.”

Eskalacija bez formalne objave rata

Američka Centralna komanda saopćila je da je cilj operacije bio ukloniti neposredne prijetnje američkim snagama i saveznicima u regiji,pišu Vijesti

Iako Dugin aktuelne događaje opisuje kao početak globalnog rata, nijedna država nije objavila svjetski rat. Njegove izjave odražavaju tvrdu liniju prema kojoj su sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku dio šire geopolitičke konfrontacije između Zapada i njegovih protivnika.

