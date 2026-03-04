Svijet

Iran gađa američke ciljeve na Bliskom istoku. Izrael pogodio zgradu u Libanonu

Objavljeno prije 32 minute
Sjeverna Koreja probno ispalila četiri krstareće rakete - KCNA

KONZULAT u Dubaiju, sjedište CIA-e u Saudijskoj Arabiji i američka baza u Kataru, svi su pogođeni u napadima.Američki i izraelski napadi na Iran ulaze u peti dan, dok Teheran nastavlja udare protiv saveznika Washingtona i američkih baza diljem Zaljeva
Izrael je pokrenuo široki val novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave i lokacije za lansiranje projektila
Donald Trump rekao je da je u Iranu sve uništeno
U izjavama koje bi mogle zabrinuti kritičare američkih poslijeratnih planova za Iran, Trump je također rekao da je najgori mogući scenarij u Iranu da preuzme vlast netko tko je jednako loš kao prethodni režim
Zatim je na Truth Socialu objavio da će američka mornarica, ako bude potrebn“, pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu
Pentagon je identificirao četvoricu od šest američkih vojnika poginulih u ratu dosad. Sva četvorica poginula su kada je dron u nedjelju pogodio Kuvajt
U međuvremenu, Ujedinjeno Kraljevstvo šalje veliki ratni brod i helikoptere za borbu protiv dronova u regiju nakon što je pogođena baza RAF-a na Cipru,piše Index


