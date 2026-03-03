Svijet

Trump: Odnos s Britanijom nije kakav je bio, tužno za vidjeti

Objavljeno prije 26 minuta

Donald Trump rekao je da je “tužno vidjeti” da odnos s Velikom Britanijom “nije onakav kakav je bio”, nakon što premijer Keir Starmer prvobitno nije odmah pružio podršku napadima na Iran.

Donald Trump rekao je da je “tužno vidjeti” da odnos s Velikom Britanijom “nije onakav kakav je bio”, nakon što premijer Keir Starmer prvobitno nije odmah pružio podršku napadima na Iran.

– Vrlo je tužno vidjeti da odnos očigledno nije onakav kakav je bio – rekao je Trump za list The Sun u utorak.

Trump je naveo da SAD nije potrebna Velika Britanija da bi vodila rat na Bliskom istoku, ali je dodao: “To neće biti presudno, ali (Starmer) je trebao pomoći… trebao je.

Mislim, Francuska je bila odlična. Svi su bili odlični. Velika Britanija se mnogo razlikuje od drugih.”, pišu vijesti.ba.


