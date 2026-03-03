Više dronova pogodilo rezervoare nafte u Omanu…

Rezervoari goriva u Duqmu, komercijalnoj luci u Omanu, bili su meta više dronova, pri čemu je jedan pogodio spremnik goriva, javila je u utorak državna novinska agencija, pozivajući se na sigurnosni izvor.

Agencija je dodala da je nastala šteta bila ograničena i da nije bilo žrtava, pišu Vijesti.ba.

