Više dronova pogodilo rezervoare nafte u Omanu…

Rezervoari goriva u Duqmu, komercijalnoj luci u Omanu, bili su meta više dronova, pri čemu je jedan pogodio spremnik goriva, javila je u utorak državna novinska agencija, pozivajući se na sigurnosni izvor.
Agencija je dodala da je nastala šteta bila ograničena i da nije bilo žrtava, pišu Vijesti.ba.
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i
ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore
komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog
izražavanja. Portal Haber.ba zadržava
pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja -
Više o Uslovima korištenja...