Izraelska vojska izvršila napade na Teheran i Bejrut, više od 500 poginulih u napadima na Iran

Izraelska vojska potvrdila je da je izvršila napade na iransku prijestolnicu Teheran, kao i na libansku prijestolnicu Bejrut.

– IDF trenutno izvodi simultane ciljanje zračne napade na vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu – navodi se u saopćenju vojske.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), Avichay Adraee, izjavio je da je u toku talas opsežnih zračnih napada.Napadi su uslijedili otprilike sat vremena nakon što je IDF izdao hitno upozorenje ljudima u južnim predgrađima Bejruta i u desetinama okolnih sela, pozivajući ih na evakuaciju,piše Avaz

Prema informacijama izraelske vojske, napadi su usmjereni na “vojne ciljeve terorističkih organizacija”.

Međutim, uprkos tvrdnjama IDF-a, dosadašnji izraelski napadi najčešće su pogađali civile, među kojima je najveći broj žena i djece.

Prema najnovijim informacijama, u izraelsko-američkom napadu na Iran do sada je poginulo više od 500 osoba.

Facebook komentari