Ako ovaj iranski moćnik ispuni svoju prijetnju svijet kakav znamo će nestati!

Ali Laridžani upozorio je da će Iran napasti Sjedinjene Američke Države i Izrael “silom kakvu nikada ranije nisu doživjeli”.

“jučer je Iran ispalio rakete na Sjedinjene Američke Države i Izrael i one su nanijele štetu. danas ćemo ih udariti silom kakvu nikada ranije nisu doživjeli”, objavio je Laridžani na društvenoj mreži Iks, prenosi Al Džazira.

Donald Tramp je uputio tim povodom preko društvenih mreža kontrapretnje Iranu.

“Iran je upravo izjavio da će danas udariti veoma snažno, jače nego što su ikada ranije napadali. međutim, bolje im je da to ne rade, jer ako to urade, udarićemo ih silom kakvu nikada ranije nisu vidjeli”, napisao je američki predsjednik na društvenim mrežama, prenosi Novi.

Nakon što je objavio da je u američkim i izraelskim udarima na Iran ubijen vrhovni vjerski lider Irana Ali Hamnei, američki predsjednik je izjavio da to “nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance i one ljude iz mnogih zemalja širom svijeta koje su Hamnei i njegova banda krvožednih nasilnika ubili ili osakatili”.

Američki predsjednik je poručio da je to “najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju”.

“Čujemo da mnogi od njihovih pripadnika Islamska revolucionarna garda, vojske i drugih bezbjednosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i od nas traže imunitet. kao što sam rekao – mogu da dobiju imunitet, ali ako ne polože oružje, kasnije dobijaju samo smrt”, upozorio je Tramp.

“Poslije ubistva Hamneija, uskoro će biti formiran Savjet za vođstvo”

Laridžani je izjavio da će, prema ustavu te zemlje, nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija, uskoro biti formiran Savjet za vođstvo, kao i da će Iran nastaviti da napada ciljeve povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama u regionu Bliskog istoka. Laridžani je u video-poruci rekao da ustav predviđa situacije da, kada društvo iz bilo kojeg razloga nema vođu, Savjet za vođstvo privremeno preuzima njegove dužnosti, kao i da će on biti formiran što je prije moguće, prenosi Ilna.

Govoreći o ubistvu ajatolaha Alija Hamneija u jučerašnjem američko-izraelskom napadu, Laridžani je kazao da je to “veoma gorak incident” za cijelu iransku naciju i da je tim postupkom “spaljeno srce” iranske nacije.

“I mi ćemo spaliti njihova srca. trebalo bi da znaju da neće moći samo da udare i odu. iranska nacija je vidjela gore od ovoga kroz istoriju”, rekao je Laridžani.

On je kazao da se već jučer, prvog dana rata, vidjelo da se operacija odvija na proširenom prostoru.

“Ako se ovaj prostor pretvori u dugoročni rat, odlični objekti koje su oružane snage obezbijedile između prethodnog i sadašnjeg rata, zajedno sa dragocjenim iskustvom koje je stečeno, dva su važna kapaciteta koja garantuju autoritet Irana i pružaju osnovu za nastavak operacije. današnje oružane snage su odlučne da ne odustanu i da ne dozvole neprijatelju da ponovi ovaj trik dok ne postignu dovoljnu nezavisnost za Iran”, istakao je Laridžani.

On je kazao da se “mora jednom za svagda jasno staviti do znanja da Amerikanci ne mogu prisiliti iranski narod”.

“Nismo tražili i ne tražimo rat, ali ako nam rat bude nametnut, nećemo ih pustiti. Islamska Republika je pokazala da je njen put bio miran, ali druga strana su tirani koji se ne pridržavaju nikakvih obaveza. već smo najavili zemljama u regionu da ne namjeravamo da ih napadnemo, ali kada se njihove baze koriste protiv nas i SAD djeluju protiv nas sa ograničenim objektima koje su obezbijedile u regionu, ciljaćemo sve njihove baze u regionu. ove baze nisu teritorija susjednih zemalja, već teritorija SAD”, naveo je Laridžani.

On je kazao da su predstavnici Irana razgovarali sa liderima zemalja u regionu, i da “oni znaju” da Iran ne traži rat.

“Takođe smo preko švicarske ambasade rekli Sjedinjene Američke Države da, ako nas napadnu, gađaćemo sve njihove regionalne objekte. rekli smo našim prijateljima u regionu da ne namjeravamo da ih napadnemo i da napadamo samo američku teritoriju, jer su ta područja tamo američka teritorija. stoga, naši prijatelji i komšije treba da znaju da Iran nikada nije bio neko ko je izvršio agresiju na njih”, rekao je Laridžani.

