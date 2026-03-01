Izrael krenuo u novi val napada, odjekuju stravične eksplozije: Teheran prijeti neviđenom osvetom

Iran kaže da je najmanje 108 ljudi ubijeno kada su američki i izraelski udari pogodili školu za djevojčice u južnom gradu Minabu, uključujući brojne učenice. Izvori su rekli da je poginulo oko 40 iranskih dužnosnika, uključujući zapovjednika Islamske revolucionarne garde, koja je zaprijetila pokretanjem „najrazornije ofenzivne operacije“ protiv američkih baza i Izraela.

Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) obećala je osvetu i saopćila da je pokrenula napade na 27 baza u kojima su smještene američke trupe na Bliskom istoku, kao i na izraelske vojne objekte u Tel Avivu, uključujući vojnu zapovjednu zgradu i zračnu bazu. Eksplozije i sirene za zračnu uzbunu zabilježene su u više zemalja Zaljeva, uključujući Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Kuvajt, gdje se nalaze američke vojne baze ili protuzračna obrana.

Izrael kaže da je pogođeno „srce Teherana“

Izraelska vojska objavila je da je prvi put od početka najnovijih napada SAD-a i Izraela pogodila „srce Teherana“. U priopćenju objavljenom na Telegramu navodi se da su ciljevi bili vladini objekti, dodajući da su tijekom proteklog dana napadi imali za cilj uspostaviti zračnu nadmoć i otvoriti put prema Teheranu. Iz Teherana su viđeni veliki stupovi dima. Iranski državni mediji javljaju o stravičnoj eksploziji.

Iranski državni mediji potvrdili su smrt nekoliko visokih dužnosnika:

Ayatollah Ali Khamenei, vrhovni vođa

Ali Shamkhani, Khameneijev savjetnik za sigurnost

General Abdolrahim Mousavi, načelnik stožera Oružanih snaga Irana

Aziz Nasirzadeh, ministar odbrane

Mohammad Pakpour, zapovjednik Revolucionarnih gardi

IRNA je izvijestila da su poginuli i drugi zapovjednici oružanih snaga, a njihova imena bit će objavljena naknadno.

Facebook komentari