Rubio: Trump još nije donio odluku o napadu na Iran…

Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je u srijedu da Iran mora pregovarati o svom raketnom programu, dan nakon što je predsjednik Donald Trump ustvrdio da Teheran radi na raketama koje bi mogle pogoditi Sjedinjene Američke Države.

– Rekao bih da je iransko insistiranje na tome da se ne razgovara o balističkim raketama veliki, veliki problem – izjavio je Rubio novinarima uoči novih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Rubio je, međutim, izbjegao da kaže da li će razgovori u Ženevi biti presudan trenutak u odlučivanju o tome hoće li Sjedinjene Američke Države napasti Iran.

– Predsjednik želi diplomatska rješenja. On im daje veliku prednost – rekao je Rubio tokom posjete maloj karipskoj državi Sveti Kits i Nevis.

Govoreći o pregovorima, dodao je: “Nadamo se da će biti produktivni, ali na kraju ćemo morati razgovarati o više od samog nuklearnog programa.”

O mogućem napadu na Iran, Rubio je rekao: “Predsjednik još nije donio nikakvu odluku o tome, tako da ne znam da li je četvrtak ključni datum. Mislim da je potrebno ostvariti napredak.”, pišu Vijesti.ba.

