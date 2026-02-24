Srušio se helikopter iranske vojske, poginula posada i prolaznici VIDEO

Među stradalima su pilot, kopilot i dvojica prodavača koji su se nalazili na pijaci voća i povrća.

Državna televizija je potvrdila smrt pilota i kopilota, ali nije precizirala uzrok pada letjelice. Prema izvještajima iranskih medija, do nesreće je najvjerovatnije došlo zbog tehničkog kvara na helikopteru.

Incident se dogodio u okrugu Khomeyni Shahr, u trenutku pojačane pripravnosti iranskih oružanih snaga, dok se istovremeno spominju prijetnje Sjedinjene Američke Države o mogućim vojnim akcijama protiv Irana.

A helicopter from the Iranian Army's Aviation unit crashed Tuesday morning in the fruit and vegetable market area of Darcheh city in Khomeyni Shahr County, Isfahan Province, due to a technical malfunction, resulting in the deaths of the pilot, co-pilot, and two market vendors. pic.twitter.com/taiRD0FQSW — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 24, 2026

Pored pilota i kopilota, dvojica civila koji su radili na pijaci stradala su prilikom pada helikoptera, a vlasti su započele istragu o uzrocima nesreće. Lokalne vlasti još nisu objavile dodatne detalje, a incident je potresao lokalnu zajednicu Darcheha.

Facebook komentari