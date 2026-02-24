Svijet

Srušio se helikopter iranske vojske, poginula posada i prolaznici VIDEO

Objavljeno prije 15 minuta

U utorak ujutro helikopter Ratno zrakoplovstvo Irana srušio se u centralnoj iranskoj provinciji Isfahan, u području gradske tržnice u Darchehu, pri čemu su poginule četiri osobe.

Među stradalima su pilot, kopilot i dvojica prodavača koji su se nalazili na pijaci voća i povrća.

Državna televizija je potvrdila smrt pilota i kopilota, ali nije precizirala uzrok pada letjelice. Prema izvještajima iranskih medija, do nesreće je najvjerovatnije došlo zbog tehničkog kvara na helikopteru.

Incident se dogodio u okrugu Khomeyni Shahr, u trenutku pojačane pripravnosti iranskih oružanih snaga, dok se istovremeno spominju prijetnje Sjedinjene Američke Države o mogućim vojnim akcijama protiv Irana.

Pored pilota i kopilota, dvojica civila koji su radili na pijaci stradala su prilikom pada helikoptera, a vlasti su započele istragu o uzrocima nesreće. Lokalne vlasti još nisu objavile dodatne detalje, a incident je potresao lokalnu zajednicu Darcheha.


