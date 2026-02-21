Evropa pred klimatskim slomom: Pod vodom zimi, spržena ljeti

Francisco Zea Bravo, profesor matematike aktivan u čitalačkom klubu i rok bendu, te Antonio Morales Serrano, vlasnik popularnog kafića i slastičarne, otišli su na večeru s prijateljima u Malagi u subotu, 27. decembra. No dok su se te noći vraćali u Alhaurín el Grande, obilne kiše pretvorile su inače mirnu rijeku Fahala u ono što će gradonačelnik kasnije nazvati „nekontrolisanom bujicom“. Policija je sljedećeg dana pronašla njihov kombi prevrnut. Njihova tijela pronađena su nakon mučne potrage.

Oluje koje su jedna za drugom pogodile Španiju odnijele su najmanje 16 života u susjednom Portugalu. Tlo širom Francuske dostiglo je nezabilježene nivoe zasićenosti vodom, dok meteorolozi izdaju upozorenja na poplave koja zahtijevaju „apsolutnu budnost“. Dijelovi Ujedinjenog Kraljevstva oborili su rekorde po broju dana bez prestanka kiše.

Ovo je nova realnost Evrope: pod vodom zimi, spržena ljeti. Ipak, iako se vremenski ekstremi pogoršavaju, glasovi poricanja postaju sve glasniji i utjecajniji.Odgovor, naročito u SAD-u, dolazi zapanjujuće lako. Predsjednik Donald Trump posljednjih sedmica pojačao je napade na klimatske politike – ponovo je povukao SAD iz Pariškog sporazuma i ukinuo ključne propise o kontroli zagađenja – dok istovremeno zagovara politiku „bušimo, dušo, bušimo“. Američki ministar energetike Chris Wright, bivši direktor u industriji frackinga, vrši pritisak na Evropu da ublaži standarde o metanu i pravila održivosti koja bi mogla ugroziti američki izvoz tečnog prirodnog plina. U srijedu je čak pozvao Međunarodnu agenciju za energiju da „izbaci klimu“ iz svojih modela.

Čak i u Evropi, gdje ankete pokazuju da građani u velikoj mjeri prihvataju klimatsku nauku i podržavaju smanjenje zagađenja, pojavio se tiši, ali opasan oblik poricanja.

Krajnje desne stranke jačaju širom kontinenta, dok borbu protiv klimatskih politika – uz podršku američkog think-tanka Heartland Institute, finansiranog od fosilne industrije – stavljaju odmah iza imigracije kao prioritet.

U međuvremenu, telefoni neprestano primaju upozorenja na evakuaciju, rijeke se izlijevaju iz korita dok nove oluje nastaju prije nego što se vode prethodnih povuku.

Naučnici se žale da su evropske vlade u poricanju razmjera prijetnje. Christophe Cassou, klimatski naučnik i direktor istraživanja pri Francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja, rekao je da su poplave u Francuskoj bez presedana po obuhvaćenoj površini i rezultat rekordnih količina padavina od početka godine.

„Iznenađuje to što su vlasti iznenađene takvim ishodom“, rekao je. „Ne proživljavamo najgori mogući scenario, već vjerovatan – potpuno u okviru onoga što klimatske simulacije predviđaju.“

U Španiji su posljedice takvog nemara još svježe. Poplave su prije nekoliko mjeseci usmrtile 229 ljudi u Valenciji,pišu Vijesti

Nedovoljna spremnost Španije podsjeća na Njemačku tri godine ranije, kada su kiše pogoršane klimatskim promjenama usmrtile 134 osobe u dolini Ahr.

