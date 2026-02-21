Pokušala nevjerovatnu prevaru: Maloljetna Srpkinja uhapšena u Beču

Naime, kako prenose austrijski mediji, 17-godišnja državljanka Srbije pokušala je iznajmiti građevinske mašine, koje nije imala namjeru vratiti već preprodati. Inače, tek detaljnom istragom utvrđen je njen pravi identitet, jer se policiji predstavila kao državljanka Njemačke, pokazavši njemačku ličnu kartu.

Kako se navodi iz policije, daljom istragom utvrđeno je da je maloljetnica između 31. januara i 7. februara boravila u najmanje šest poslovnica trgovine građevinskog materijala i mehanizacije. Zajedno sa saučesnikom, a pod lažnim identitetom, iznajmljivala je mašine i mehanizaciju, koje su potom, prema sumnjama inspektora, pokušali preprodati,pišu Nezavisne

Policija je osumnjičenoj pripisala krivična djela počinjena na više lokacija u Beču, Donjoj Austriji, Gradišću i Štajerskoj. Ukupna šteta procjenjuje se na više od 10.000 evra.

Nakon privođenja u Beču, suočena s dokazima, ova 17-godišnjakinja je priznala krivična djela koja joj se stavljaju na teret.

Po nalogu javnog tužilaštva u Beču prevezena je u Justizanstalt Wien-Josefstadt, gdje se i dalje nalazi u istražnom zatvoru. Istraga o njenom saučesniku i dalje traje.

