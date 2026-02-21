Horor u Italiji: Njemačkoj beskućnici odrubljena glava u Firenci

Policija je “pronašla obezglavljeno tijelo žene” na napuštenom mjestu u Scandicciju, predgrađu toskanskog grada, nakon što je beskućnik u srijedu digao uzbunu.
“Istraga je rezultirala zapljenom nekoliko predmeta, uključujući mačetu i nož s tragovima krvi, pronađenim u neposrednoj blizini tijela”, priopćila je policija.
“Muškarac, već poznat policiji i trenutno hospitaliziran pod nadzorom, ozbiljan je osumnjičenik za brutalni zločin”, navodi se.
Muškarac je uočen s “višestrukim tragovima krvi” na odjeći neposredno prije nego što je pronađeno tijelo žene, dodaje se.
Žena je bila Njemica i bila je poznata dobrotvornim organizacijama za beskućnike u tom području, puno se kretala i posjećivala nekoliko kuhinja s hranom, pišu regionalne novine La Nazione,pišu Vijesti
Osumnjičenik je bio mladić iz Sjeverne Afrike za kojeg se znalo da pati od problema s mentalnim zdravljem, navodi se.
Dodaje se da su se njih dvoje “viđali” i dijelili improvizirano sklonište u tom području.