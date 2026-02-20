“Bio sam jako hrabar, zaslužujem medalju časti”

Donald Trump rekao je da želi sam sebi dodijeliti Kongresnu medalju časti . 79-godišnji Trump govorio je o svom iznenadnom posjetu američkim snagama u zračnoj bazi Al Asad u iračkoj pokrajini Anbar u prosincu 2018., 15 godina nakon američke invazije na zemlju.

„Bio sam nevjerojatno hrabar “, rekao je Trump okupljenima na skupu u Romeu u Georgiji , prema snimci koju je objavio ABC News 4. „Odlučio sam otići u Irak . Bio sam toliko hrabar da sam si htio dodijeliti Kongresnu medalju časti“, dodao je.

Ipak, priznao je da se medalja dodjeljuje “toliko mnogo momaka koji su stvarno hrabri”. “Mislim, ti se momci vraćaju bez ruku, bez nogu. Njihove su priče nevjerojatne. Rekao sam da bi bilo malo pretjerano dati si medalju”, rekao je, dodajući: “To je jedna od onih stvari, jednog dana ću to isprobati . Isprobat ću zakon.”

„Možda čak i dobijem na sudu, nakon što me svi tuže, neki luđak s radikalne ljevice“, nastavio je, a zatim se nasmijao: „Znaš, samo se zabavljam.“

Zatim je tvrdio da će „lažne vijesti reći: ‘ Donald Trump želi dodijeliti Kongresnu medalju časti , ali publika ga je odbila, ustala i nasilno ga izviždala.’“

Najveće vojno odlikovanje

To je “najprestižnije nacionalno vojno odlikovanje koje se može dodijeliti u znak priznanja pripadnicima američkih oružanih snaga – američke kopnene vojske, američke mornarice, američkog marinskog korpusa, američkih zračnih snaga, američkih svemirskih snaga i američke obalne straže – koji su se istaknuli hrabrim djelima u borbi”, prema Kongresnom društvu za zlatne medalje.

Odlikovanje je izuzetno rijetko , s obzirom na to da ga je od 40 milijuna Amerikanaca koji su služili u vojsci odlikovalo samo 3528 osoba. Povijesno gledano, uglavnom je dodjeljivano posthumno , a većina dobitnika borila se u Građanskom ratu . Danas postoji samo 61 živi dobitnik.

Spomenuo i Nobelovu nagradu

Osim što se našalio o dodjeli medalje samom sebi, Trump se nedavno pohvalio da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu jer je “riješio sedam nezaustavljivih ratova”.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu, venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado , primila je nagradu u listopadu. Svoju je medalju uručila Trumpu u siječnju . Međutim, nekoliko dana kasnije, Norveški Nobelov odbor neizravno se osvrnuo na Machadinu odluku.

„Bez obzira na to što se dogodi s medaljom, diplomom ili novčanom nagradom, izvorni laureat ostaje zabilježen u povijesti kao dobitnik nagrade“, rekao je odbor. „Čak i ako medalja ili diploma kasnije dođe u posjed nekog drugog, to ne mijenja tko je primio Nobelovu nagradu za mir.“

