UBISTVO ILI SAMOUBISTVO: Tragičan kraj žene koja je razotkrila princa Andrewa

Njene optužbe o seksualnom zlostavljanju, fotografija iz londonskog stana Ghislaine Maxwell i građanska parnica u New Yorku doveli su do povlačenja kraljičinog sina s javne pozornice. Giuffre je, dvadesetak godina nakon prvih istupa u javnosti, počinila samoubistvo u Australiji.

Prema biografskim podacima, Virginia Louise Roberts rođena je 1983. godine u Kaliforniji, u porodici koju sama u memoarima opisuje kao disfunkcionalnu.

U knjizi i intervjuima tvrdila je da je još kao dijete bila seksualno zlostavljana, te da je kao tinejdžerka bježala od kuće i završavala u okruženjima u kojima su je odrasli iskorištavali. Prema vlastitom iskazu, kao 16-godišnjakinja je radila u Mar-a-Lagu na Floridi, gdje joj je, kako navodi, prišla Ghislaine Maxwell i ponudila joj posao maserke za Jeffreyja Epsteina, obećavajući putovanja i priliku za “bolji život”. Giuffre tvrdi da je to bio početak njenog ulaska u sistemsku trgovinu ljudima.

Optužbe protiv Maxwell i Epsteina: Mreža za iskorištavanje

Giuffre u memoarima i sudskim podnescima navodi da ju je Maxwell postepeno uvodila u seksualne odnose s Epsteinom pod krinkom masaža i “usluga”, dok je o njemu ovisila zbog smještaja i novca. Opisivala je i sadistička zlostavljanja, uključujući gušenja i premlaćivanja, tvrdeći da je ponekad ostajala krvava.

Prema njenom iskazu, Epstein je vodio mrežu u kojoj su djevojke regrutovale druge, a neke su bile “posuđivane” moćnim muškarcima u New Yorku, na privatnom ostrvu i u drugim rezidencijama. Giuffre je pisala kako se bojala da će “umrijeti kao seksualna robinja” u Epsteinovoj orbiti.

“Maxwell me natjerala na seks s princom”

Princ Andrew je u javnosti povezan s Giuffre nakon što je ona navela da je kao 17-godišnjakinja bila žrtva trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja od strane princa.

Tvrdila je da ju je 2001. godine u Londonu Maxwell odvela s Andrewom u klub Tramp, te da je nakon izlaska, u stanu Ghislaine Maxwell, bila prisiljena na seks s princom. Giuffre je izjavila da je to bio jedan od najmanje tri seksualna susreta s Andrewom – pored onih u New Yorku i na Epsteinovom privatnom ostrvu.

Fotografija koja se povezuje s tom večeri prikazuje nasmiješenog Andrewa s rukom oko njenog struka, dok Maxwell stoji u pozadini. Princ je više puta osporio autentičnost fotografije, ali sud nikada nije potvrdio da je ona lažirana. Kasnije se ista fotografija pojavila u Epsteinovim spisima koje je objavilo Američko ministarstvo odbrane.

Nagodba bez priznanja krivice

Princ Andrew je negirao sve optužbe. U intervjuu za BBC 2019. godine izjavio je da se ne sjeća da je ikada upoznao Giuffre, da ne može potvrditi autentičnost fotografije i da se te večeri nalazio u pizzeriji s kćerkom.

Pokušao je osporiti i njen opis da se u klubu “znojio”, tvrdeći da je tada patio od medicinskog stanja zbog kojeg se nije mogao znojiti. Taj intervju je u britanskoj javnosti ocijenjen kao katastrofalan za njegovu reputaciju.

U augustu 2021. Giuffre je u New Yorku podnijela tužbu protiv Andrewa. U februaru 2022. izbjegnuto je suđenje putem finansijske nagodbe. Andrew je pristao na isplatu i donaciju njenom fondu, uz izjavu žaljenja zbog povezanosti s Epsteinom, ali bez priznanja krivice.

Posljedice i tragičan kraj

Zbog skandala, Andrew se 2022. odrekao vojnih titula i kraljevskih pokroviteljstava, te se povukao iz javnog života. Giuffre je u Australiji osnovala organizaciju Victims Refuse Silence (kasnije SOAR) za pomoć žrtvama trgovine ljudima.

Samoubistvo i teorije zavjere Dana 25. aprila 2025. godine, Virginia Giuffre pronađena je mrtva na farmi u zapadnoj Australiji. Policija je saopštila da prvi nalazi upućuju na samoubistvo. Iako je njena porodica potvrdila tu verziju, njen otac i dio javnosti izrazili su sumnju, što je podstaklo brojne teorije zavjere na društvenim mrežama.

Njen memoar “Nobody’s Girl”, objavljen nekoliko mjeseci nakon smrti, ostaje detaljno svjedočanstvo o njenom životu i borbi protiv moćnika.

