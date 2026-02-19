DEŠAVA SE NEŠTO NEZAMISLIVO, “VJEČITI VLADAR” GUBI TRON?! Pakleno PROLJEĆE SE SPREMA! Ovo će izazvati POTRES!

U Mađarskoj se odvija prava politička drama koja bi mogla da rezultira tektonskim potresom u srednjoevropskoj politici! Politička tvrđava Viktora Orbana, koja je punih 16 godina djelovala neosvojivo, sada se opasno ljulja pred naletom novog rivala Petera Mađara, a ishod izbora zakazanih za 12. april mogao bi da promijeni sve.

Analitičari upozoravaju da ovo nije samo obična smena vlasti, već najozbiljnija egzistencijalna prijetnja po Orbana od 2010. godine. Mađarski premijer Orban i njegova stranka Fides suočeni su sa dubokom erozijom povjerenja, ekonomskim iscrpljivanjem i moralnim skandalima koji su potresli sam vrh vlasti.

Orban gubi tlo pod nogama

Ono što je do juče djelovalo nezamislivo, danas potvrđuju surovi statistički podaci.

Opoziciona stranka Tisa, koju predvodi Orbanov glavni rival Peter Mađar, ima neverovatnih 49 odsto podrške birača.

Peter Mađar otvara kapanju u Budimpešti 15. februara

S druge strane, Orbanov Fides pao je na 39 posto, uprkos ogromnoj medijskoj mašineriji i državnom aparatu.

Ova razlika od deset procenata jasno govori da je Mađarima dosta “večnog vladara” i da žele promjene. Peter Mađar, čovek koji je u politiku ušao tek početkom 2024. godine, uspio je da apsorbuje glasove opozicije, ali i razočaranih pristalica vlasti.

Cijene divljaju

Dok se u Briselu lome koplja oko vladavine prava, običan narod u Mađarskoj brine kako da preživi. Ekonomska situacija je alarmantna – inflacija je prešla 17 posto, a cijene hrane su u periodu od 2019. do 2025. godine skočile za frapantnih 80 posto.

Rezultati najnovijih istraživanja pred izbore

Realni prihodi građana se tope, a zemlji je uskraćeno preko 20 milijardi evra iz fondova EU zbog sukoba Budimpešte i Brisela. Upravo to nezadovoljstvo koristi Peter Mađar, obećavajući da će odblokirati taj novac i vratiti Mađarsku u srce Evrope.

Tramp posljednji Orbanov adut Tramp rata

Satjeran u ćošak, Orban je kampanju pretvorio u referendum o ratu i miru. Uz snažnu antiukrajinsku retoriku, on optužuje svog rivala da želi da “uvuče Mađarsku u razorni rat” i da zastupa interese Kijeva. Orban se uzda u podršku bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, koji mu je pružio “apsolutnu podršku” pred izbore.

S druge strane, Mađar nudi radikalan zaokret – saradnju sa Zapadom umjesto konfrontacije. Iako ne poziva na slanje oružja Ukrajini, on planira popravljanje odnosa sa Kijevom i Poljskom, kao i preispitivanje energetskih veza sa Rusijom.

Skandali i “duboka država”

Orbanovu vladavinu dodatno je uzdrmao se.s-skandal i afera sa pomilovanjem, koja je dovela do ostavke predsednice Katalin Novak. Taj događaj je bio okidač za masovne proteste i ujedinjenje nezadovoljnih građana.

Međutim, čak i ako Orban izgubi 12. aprila, prenos vlasti neće ići glatko. Stručnjaci upozoravaju da je Fides instalirao svoje ljude duboko u sistem, od pravosuđa do javnih preduzeća, što znači da bi se nova vlada suočila sa snažnim otporom “duboke države”.

Takođe, Mađarska je i dalje u “vanrednom stanju” koje Orbanu omogućava vladavinu uredbama, što budi strah od postizborne krize.

Jedno je sigurno – proleće u Mađarskoj biće pakleno vruće.

