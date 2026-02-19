Trećina američke ratne mornarice kod Irana: Objavljeno kad bi mogao krenuti napad

Bijela kuća obaviještena je da bi vojska mogla biti spremna do vikenda nakon značajnog gomilanja zračnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku posljednjih dana, piše CNN. Približno trećina aktivnih flota američke ratne mornarice trenutno je okupljena ili putuje prema Bliskom istoku.

Jedan od izvora ipak upozorava da Trump privatno važe razloge za i protiv vojne akcije te se savjetuje sa saradnicima i saveznicima o najboljem smjeru djelovanja.

Visoki zvaničnici administracije za nacionalnu sigurnost sastali su se jučer u kriznoj sobi Bijele kuće kako bi razmotrili situaciju s Iranom. Istog dana Trumpa su o indirektnim razgovorima s Iranom, koji su održani dan ranije, saopćili posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner. Zasad nije poznato hoće li Trump donijeti odluku do vikenda, prenosi Index.hr.

“Puno vremena provodi razmišljajući o ovome”, rekao je jedan izvor.

Informaciju da je američka vojska spremna za napad do vikenda prvi je objavio CBS News. U međuvremenu, iranski i američki pregovarači u utorak su u Ženevi tri i pol sata razmjenjivali poruke tokom indirektnih razgovora, ali sastanak je završen bez jasnog rješenja. Glavni iranski pregovarač izjavio je da su se obje strane složile oko “skupa vodećih načela”, dok je američki zvaničnik reka da “još uvijek ima puno detalja o kojima treba razgovarati”.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je jučer kako se očekuje da će Iran pružiti više detalja o svom pregovaračkom stajalištu “u sljedećih nekoliko sedmica”, ali nije željela reći hoće li Trump za to vrijeme odgoditi vojnu akciju. “Neću postavljati rokove u ime predsjednika Sjedinjenih Država”, rekla je.

Bijela kuća: Postoji mnogo razloga za napad

Dodala je da, iako je “diplomatija uvijek njegova prva opcija”, vojna akcija ostaje na stolu. “Postoji mnogo razloga i argumenata koji bi se mogli iznijeti za napad na Iran”, kazala je Leavitt, napominjući da se Trump “prvenstveno” oslanja na savjete svog tima za nacionalnu sigurnost.

U sklopu diplomatskih aktivnosti, američki šef diplomatije Marco Rubio trebao bi 28. februara otputovati u Izrael na sastanak s premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi ga obavijestio o pregovorima s Iranom.

Nejasne izjave potaknule su strah od vojnog sukoba, uprkos tome što zvaničnici iskazuju nadu u diplomatiju. Najnapredniji američki nosač aviona u američkom arsenalu, USS Gerald Ford mogao bi bi stići u regiju već ovog vikenda, pridružujući se drugim vojnim snagama.

Zračne snage SAD-a stacionirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući zračne cisterne i borbene avione, premještaju se bliže Bliskom istoku, navode izvori upoznati s kretanjem snaga.

S druge strane, Iran utvrđuje nekoliko svojih nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi ukopao ključne lokacije pod američkim vojnim pritiskom. To pokazuju nove satelitske snimke i analiza Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost.Udari nakon Olimpijskih igara?

Nekoliko događaja u kalendaru moglo bi utjecati na vrijeme eventualnog napada. Zimske olimpijske igre, koje se tradicionalno smatraju trenutkom globalnog jedinstva, završavaju u nedjelju, a neki evropski zvaničnici vjeruju da se napad neće dogoditi prije toga.

U srijedu je počeo Ramazan, pa su neki američki saveznici na Bliskom istoku, koji lobiraju protiv napada zbog straha od regionalne destabilizacije, poručili da bi napad tokom muslimanskog svetog mjeseca pokazao nepoštovanje SAD-a.

Uz to, Trump u utorak drži svoje godišnje obraćanje o stanju nacije, za koje pomoćnici kažu da će vjerovatno označiti početak njegove poruke o unutrašnjim pitanjima u godini izbora na sredini mandata. Nije poznato uzima li predsjednik ijedan od tih događaja u obzir dok razmatra svoje opcije,pišu Vijesti

Trump u svojim izjavama o Iranu proteklih sedmica nije učinio mnogo kako bi osigurao podršku američke javnosti ili Kongresa za veliku vojnu operaciju. Nagovijestio je želju za promjenom režima i insistirao da Iran ne smije doći do nuklearnog oružja, ali nije precizirao koji bi tačno bili njegovi ciljevi u slučaju da naredi napad.

