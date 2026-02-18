Svijet

Požar u Iranskom gradu Parandu zazvao zabrinutost stanovništva zbog blizine vojnih i strateških objekata FOTO

5.7K  
Objavljeno prije 51 minuta

U iranskom gradu Paradu izbio je požar, uzrokujući gusti crni dim i zabrinutost zbog blizine vojnih objekata, dok vlasti tvrde da se radilo o požaru u grmlju.

U Parandu , blizu Teherana, danas je izbio požar , izazvavši gusti crni dim i zabrinutost javnosti zbog blizine vojnih i strateških objekata .

Prema Reutersu, iranski državni mediji, pozivajući se na vatrogasnu postrojbu Paranda, izvijestili su da je dim uzrokovan požarom vegetacije . Crni dim navodno je uzrokovan požarom u trsci uz obale rijeke Paranda, a vatrogasci su na mjestu događaja i gase požar.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh