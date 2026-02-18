Požar u Iranskom gradu Parandu zazvao zabrinutost stanovništva zbog blizine vojnih i strateških objekata FOTO

U Parandu , blizu Teherana, danas je izbio požar , izazvavši gusti crni dim i zabrinutost javnosti zbog blizine vojnih i strateških objekata .

یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال از شهر پرند استان تهران، از شنیده شدن صدای انفجار و برخاستن دود به آسمان در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در این منطقه خبر داد. pic.twitter.com/EVTmep8h4s — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 18, 2026

Prema Reutersu, iranski državni mediji, pozivajući se na vatrogasnu postrojbu Paranda, izvijestili su da je dim uzrokovan požarom vegetacije . Crni dim navodno je uzrokovan požarom u trsci uz obale rijeke Paranda, a vatrogasci su na mjestu događaja i gase požar.

