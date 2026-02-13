ŠTA SE OVO DEŠAVA U UKRAJINI? Zelenski SKROZ MIJENJA PLOČU? Spomenuo i AMERIKANCE! “Taktika koju smo izabrali…”

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev nastojao da podrži američke mirovne predloge za okončanje rata sa Rusijom, dok američki predsjednik Donald Tramp nastoji da riješi sukob prije novembarskih srednjoročnih izbora u SAD, piše espreso.

“Taktika koju smo izabrali jeste da Amerikanci ne misle da želimo da nastavimo rat. Zato smo počeli da podržavamo njihove predloge u bilo kom formatu koji ubrzava stvari”, rekao je Zelenski u intervjuu objavljenom za američki portal “Atlantik”, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, prekid vatre i predložene američke bezbjednosne garancije protiv buduće invazije još nisu dogovoreni.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je i da će biti velike promjene u funkcionisanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, pominjući temeljno restrukturiranje određenih sistema kao odgovor na ruske napade.

“U toku su značajne promjene u načinu funkcionisanja protivvazdušne odbrane”, rekao je Zelenski u svom redovnom obraćanju građanima i dodao da se u nekoliko regiona sistem “gotovo u potpunosti restrukturira”, posebno u pogledu presretača i protivvazdušne odbrane kratkog dometa.

Zelenski je najavio i prilagođavanja kontroli isporuke dronova i oružja, kao i upravljanje osobljem raspoređenim na prve linije fronta.

“Ljudski faktor je neophodan”, rekao je ukrajinski predsednik naglašavajući važnost “obuke i pravog pojačanja za brigade”.

On je to rekao kako se približava četvrta godišnjica od početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara 2022. godine.

