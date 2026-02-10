Poplave širom Velike Britanije, kiša ne prestaje već 40 dana

Neprekidne padavine zabilježene su u dijelovima Devona, Kornvola i Vusteršira, dok su jugozapad Engleske, Midlends, Vels, Škotska i Sjeverna Irska pogođeni natprosječnim količinama kiše, prenio je Guardian.

Prema privremenim podacima Meteorološkog zavoda, Sjeverna Irska je imala najvlažniji januar u posljednjih 149 godina, dok je okrug Daun zabilježio najvlažniji januar otkako se vode mjerenja.Najviše padavina ove godine registrovano je u planinama Morn – 790 milimetara.

U Velsu je već ostvareno 94 odsto prosječnih zimskih padavina, dok je Engleska do početka februara dostigla 59 odsto mjesečnog februarskog prosjeka.Poljoprivrednici širom zemlje upozoravaju na ozbiljne gubitke, prenosi Tanjug.

Poplave su oštetile puteve i objekte, a auto-put M62 u Jorkširu bio je privremeno zatvoren zbog hitnih popravki, prenosi Tanjug.

Organizacija “Surferi protiv kanalizacije” saopštila je da je registrovala 181 upozorenje zbog ispuštanja otpadnih voda, upozoravajući na posljedice dugogodišnjeg nedovoljnog ulaganja u vodnu infrastrukturu,pišu Vijesti

Meteorološka služba navela je da su tri lokacije – Nort Vajk u Devonu, Kardinham na Bodmin Muru i Astvud Benk u Vusterširu zabilježile kišu tokom 40 uzastopnih dana.

Prognoze ukazuju da će nestabilno vrijeme da se nastavi.

Meteorolozi navode da se kraći suvi period očekuje tokom vikenda, ali da bi novi atlantski vremenski frontovi mogli da donesu dodatne padavine već početkom naredne sedmice.

