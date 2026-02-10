Izrael se priprema za ponovnu borbu protiv Irana – ali odluka je na TRUMPU

Sada, dok premijer posjećuje Washington, Izrael je obuzet jednim pitanjem: Hoće li Trump napasti Iran ili neće?

U prošlosedmičnom gostovanju u podcastu, povjesničar Adam Tooze opisao je kako je kineska vlada zadala državnom think tanku zadatak da svakodnevno prati američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi ga razumjela – a zatim je odustala na početku njegovog trenutnog mandata.

Umjesto toga, Tooze je za podcast New York Timesa rekao da su Kinezi pribjegli „ovim doista grubim, psihologizirajućim pravilima o tome što ga pokreće. Zasad im je to nekako dobro funkcioniralo.“

Tokom proteklih nekoliko sedmica, Izrael se pretvorio u jednu veliku verziju tog kineskog think tanka. Cijela zemlja je zaokupljena jednim pitanjem: Hoće li Trump napasti Iran ili neće?

To je stalna tema u večernjim vijestima. Postao je glavni faktor pri planiranju ili odlučivanju o otkazivanju obiteljskih odmora. U Tel Avivu, gdje je stalna priča o nekretninama, prijatelji se prepiru o tome imaju li sklonište u podrumu, ojačanu sobu u stanu – ili planove za bijeg rođacima u predgrađu čija je kuća pristupačnija tokom potencijalnog regionalnog rata.

Ovo nije prvi put da se takva priča širi Izraelom. Predviđanje hoće li biti rata ili ne je svojevrsna razonoda. Razlika je ovdje u tome što se pitanje ne odnosi na našu vlastitu vladu, pa čak ni na premijera Benjamina Netanyahua. Umjesto toga, odgovor ovisi o najmoćnijem i najnepredvidljivijem čovjeku na svijetu.

Dakle, dok se ovdje u vijestima događaju druge stvari – uostalom, izborna je godina nakon rata, a premijeru se sudi – glavna priča u Izraelu ovisi o čitanju Donalda Trumpa.

To je još više slučaj dok Netanyahu putuje u Washington, DC , na kratki sastanak s američkim predsjednikom, te dok američka vojska jača svoje snage na Bliskom istoku i šalje svoje izaslanike na pregovore s Irancima u Omanu.

Izraelci već znaju što će Netanyahu reći; priopćio je da će pozvati na ograničavanje iranskog programa balističkih raketa i njegove podrške posredničkim terorističkim skupinama. Pitanje je kako će Trump reagirati.

Američki predsjednik Donald Trump govori prije potpisivanja izvršnih naredbi u Ovalnom uredu Bijele kuće u Washingtonu, DC, 30. siječnja 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)

U prošlotjednom gostovanju u podcastu, povjesničar Adam Tooze opisao je kako je kineska vlada zadala državnom think tanku zadatak da svakodnevno prati američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi ga razumjela – a zatim je odustala na početku njegovog trenutnog mandata.

Umjesto toga, Tooze je za podcast New York Timesa rekao da su Kinezi pribjegli „ovim doista grubim, psihologizirajućim pravilima o tome što ga pokreće. Zasad im je to nekako dobro funkcioniralo.“

Tijekom proteklih nekoliko tjedana, Izrael se pretvorio u jednu veliku verziju tog kineskog think tanka. Cijela zemlja je zaokupljena jednim pitanjem: Hoće li Trump napasti Iran ili neće?

To je stalna tema u večernjim vijestima. Postao je glavni faktor pri planiranju ili odlučivanju o otkazivanju obiteljskih odmora. U Tel Avivu, gdje je stalna priča o nekretninama, prijatelji se prepiru o tome imaju li sklonište u podrumu, ojačanu sobu u stanu – ili planove za bijeg rođacima u predgrađu čija je kuća pristupačnija tijekom potencijalnog regionalnog rata.

Ovo nije prvi put da se takva priča širi Izraelom. Predviđanje hoće li biti rata ili ne je svojevrsna razonoda. Razlika je ovdje u tome što se pitanje ne odnosi na našu vlastitu vladu, pa čak ni na premijera Benjamina Netanyahua. Umjesto toga, odgovor ovisi o najmoćnijem i najnepredvidljivijem čovjeku na svijetu.

Dakle, dok se ovdje u vijestima događaju druge stvari – uostalom, izborna je godina nakon rata, a premijeru se sudi – glavna priča u Izraelu ovisi o čitanju Donalda Trumpa.

To je još više slučaj dok Netanyahu putuje u Washington, DC , na kratki sastanak s američkim predsjednikom, te dok američka vojska jača svoje snage na Bliskom istoku i šalje svoje izaslanike na pregovore s Irancima u Omanu.

Izraelci već znaju što će Netanyahu reći; priopćio je da će pozvati na ograničavanje iranskog programa balističkih raketa i njegove podrške posredničkim terorističkim skupinama. Pitanje je kako će Trump reagirati.

Hoće li ovo biti kao njihov sastanak u februaru 2025., na kojem se Trump zalagao za trajno uklanjanje stanovništva Gaze uz američko preuzimanje Pojasa ? Te se stvari nisu dogodile, ali su signalizirale da Trump zauzima odlučno proizraelski stav o tom pitanju. Osam mjeseci kasnije stupio je na snagu prekid vatre kojim su oslobođeni svi taoci u Gazi i formalno postavljen Trump na čelo tijela koje nadzire teritorij.

Ili će ovo biti poput sastanka u martu 2025., na kojem je Trump javno odbacio ideju o smanjenju carina Izraelu, a zatim iznenadio slušatelje objavom da SAD ulazi u pregovore s Iranom?

Ili će biti kao u junu, kada je Trump prvo odbacio mogućnost sukoba , a zatim naredio svojoj vojsci da napadne iranska nuklearna postrojenja na kraju 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata?

U suočavanju s ovim pitanjima, Izrael nije ni blizu sam. Cijeli svijet, i američki saveznici i protivnici, bori se s Trumpovom administracijom koja se čini da je pod utjecajem hirova svog vođe. Imao je toliko promjena u smjeru – oko tarifa, kao i prijetnji aneksijom Grenlanda – da je u politički leksikon ušao novi izraz: TACO, skraćenica od Trump Always Chickens Out (Trump se uvijek uplaši).

Osim što to ne čini uvijek. Nije se “uplašio” kada je prošlog mjeseca u noćnom napadu zarobio predsjednika Venezuele. Niti je to učinio kada je prošle godine bombardirao Iran.

No stalna neizvjesnost narušava međunarodne odnose. Na nedavnoj konferenciji u Davosu, gdje se okupila svjetska politička i poslovna elita, kanadski premijer Mark Carney održao je izvanredan govor u kojem je rekao da svijet prolazi kroz „pukotinu“ u kojoj se „američkoj hegemoniji“ više ne može vjerovati da će štititi javno dobro.

Američki predsjednik Donald Trump govori prije potpisivanja izvršnih naredbi u Ovalnom uredu Bijele kuće u Washingtonu, DC, 30. siječnja 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)

U prošlotjednom gostovanju u podcastu, povjesničar Adam Tooze opisao je kako je kineska vlada zadala državnom think tanku zadatak da svakodnevno prati američkog predsjednika Donalda Trumpa kako bi ga razumjela – a zatim je odustala na početku njegovog trenutnog mandata.

Umjesto toga, Tooze je za podcast New York Timesa rekao da su Kinezi pribjegli „ovim doista grubim, psihologizirajućim pravilima o tome što ga pokreće. Zasad im je to nekako dobro funkcioniralo.“

Tijekom proteklih nekoliko tjedana, Izrael se pretvorio u jednu veliku verziju tog kineskog think tanka. Cijela zemlja je zaokupljena jednim pitanjem: Hoće li Trump napasti Iran ili neće?

To je stalna tema u večernjim vijestima. Postao je glavni faktor pri planiranju ili odlučivanju o otkazivanju obiteljskih odmora. U Tel Avivu, gdje je stalna priča o nekretninama, prijatelji se prepiru o tome imaju li sklonište u podrumu, ojačanu sobu u stanu – ili planove za bijeg rođacima u predgrađu čija je kuća pristupačnija tijekom potencijalnog regionalnog rata.

Ovo nije prvi put da se takva priča širi Izraelom. Predviđanje hoće li biti rata ili ne je svojevrsna razonoda. Razlika je ovdje u tome što se pitanje ne odnosi na našu vlastitu vladu, pa čak ni na premijera Benjamina Netanyahua. Umjesto toga, odgovor ovisi o najmoćnijem i najnepredvidljivijem čovjeku na svijetu.

Dakle, dok se ovdje u vijestima događaju druge stvari – uostalom, izborna je godina nakon rata, a premijeru se sudi – glavna priča u Izraelu ovisi o čitanju Donalda Trumpa.

To je još više slučaj dok Netanyahu putuje u Washington, DC , na kratki sastanak s američkim predsjednikom, te dok američka vojska jača svoje snage na Bliskom istoku i šalje svoje izaslanike na pregovore s Irancima u Omanu.

Izraelci već znaju što će Netanyahu reći; priopćio je da će pozvati na ograničavanje iranskog programa balističkih raketa i njegove podrške posredničkim terorističkim skupinama. Pitanje je kako će Trump reagirati.

Hoće li ovo biti kao njihov sastanak u veljači 2025., na kojem se Trump zalagao za trajno uklanjanje stanovništva Gaze uz američko preuzimanje Pojasa ? Te se stvari nisu dogodile, ali su signalizirale da Trump zauzima odlučno proizraelski stav o tom pitanju. Osam mjeseci kasnije stupio je na snagu prekid vatre kojim su oslobođeni svi taoci u Gazi i formalno postavljen Trump na čelo tijela koje nadzire teritorij.

Ili će ovo biti poput sastanka u travnju 2025., na kojem je Trump javno odbacio ideju o smanjenju carina Izraelu, a zatim iznenadio slušatelje objavom da SAD ulazi u pregovore s Iranom?

Ili će biti kao u lipnju, kada je Trump prvo odbacio mogućnost sukoba , a zatim naredio svojoj vojsci da napadne iranska nuklearna postrojenja na kraju 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata?

U suočavanju s ovim pitanjima, Izrael nije ni blizu sam. Cijeli svijet, i američki saveznici i protivnici, bori se s Trumpovom administracijom koja se čini da je pod utjecajem hirova svog vođe. Imao je toliko promjena u smjeru – oko tarifa, kao i prijetnji aneksijom Grenlanda – da je u politički leksikon ušao novi izraz: TACO, skraćenica od Trump Always Chickens Out (Trump se uvijek uplaši).

Osim što to ne čini uvijek. Nije se “uplašio” kada je prošlog mjeseca u noćnom napadu zarobio predsjednika Venezuele. Niti je to učinio kada je prošle godine bombardirao Iran.

No stalna neizvjesnost narušava međunarodne odnose. Na nedavnoj konferenciji u Davosu, gdje se okupila svjetska politička i poslovna elita, kanadski premijer Mark Carney održao je izvanredan govor u kojem je rekao da svijet prolazi kroz „pukotinu“ u kojoj se „američkoj hegemoniji“ više ne može vjerovati da će štititi javno dobro.

„Znamo da se stari poredak neće vratiti“, rekao je. „Ne bismo trebali oplakati to. Nostalgija nije strategija, ali vjerujemo da iz loma možemo izgraditi nešto veće, bolje, jače, pravednije.“

Je li to istina za Izrael? Poput Kanade, Izrael je nedavno najavio korake za veću samodostatnost. Netanyahu je prošle godine kontroverzno izjavio da, suočen s rastućim međunarodnim neprijateljstvom, zemlja mora postati „super-Sparta“, barem kada je riječ o proizvodnji oružja. Nedavno je za Economist rekao da bi u roku od deset godina želio odviknuti Izrael od američke vojne pomoći , što je prije bio temelj obrambene strategije zemlje.

Čini se da su ti koraci odgovor na pad popularnosti Izraela u SAD-u . Ali istovremeno, Netanyahu se složio s Trumpom, puno više nego što je to učinio s bivšim predsjednicima Joeom Bidenom ili Barackom Obamom, obojicom demokratama. I Netanyahu bi mogao reći da se opklada isplatila.

U Trumpovom prvom mandatu, Izrael je dobio američko veleposlanstvo u Jeruzalemu, američko priznanje izraelske aneksije Golana i Abrahamov sporazum. Do sada u Trumpovom drugom mandatu, rezultati su bili slično izdašni: svi taoci su se vratili u Izrael, a američki bombarderi B-2 napali su Fordo, Isfahan i Natanz.

Ali to ima svoju cijenu: Trump, a ne Izrael, vuče konce u Gazi, najavljujući budućnost u kojoj Hamas i Palestinska uprava, a možda i nacije koje su protiv Izraela poput Turske i Katara, imaju utjecaj i kontrolu. Što se tiče budućnosti Zapadne obale, Izrael se također poklonio Trumpu, koji je izričito isključio aneksiju iako je to upravo ono što neki visoki članovi izraelske vlade žele.

Čini se da se Izrael sada prepušta Trumpu u onome što je dugo bio Netanyahuov glavni prioritet: suprotstavljanje Iranu. To bi moglo ići u korist Izraelu, ovisno o ciljevima napada, s obzirom na to da američka vatrena moć može učiniti puno više od izraelske.

Ali to također znači da je neposredna budućnost Izraela i, do određene mjere, njegov položaj u regiji prepušten američkom predsjedniku koji je prigrlio nepredvidljivost. Kad je riječ o Iranu, hoće li ili neće? Hoće li ovo biti slučaj TACO-a ili Madura?

Iran, sa svoje strane, nije bio dvosmislen. Režim je jasno dao do znanja, putem reklamnog panoa i višestrukih izjava, da će napasti Izrael ako SAD napadnu. A režim, nakon brutalne represije protuvladinih prosvjeda, mogao bi odlučiti da prvi napadne.

Za Izraelce su ulozi visoki: svaka američka operacija značit će drugi iranski rat u manje od osam mjeseci. Odluka SAD-a da prestane s djelovanjem također bi bila značajna, signalizirajući povlačenje od Trumpovih ponovljenih prijetnji, a možda čak i novi sporazum o teheranskom nuklearnom programu.

Za sada, sve što Izraelci mogu učiniti jest sjediti mirno i čekati Trumpa, piše timesofisrael.

Facebook komentari