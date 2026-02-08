Jačanje sigurnosne saradnje i zaštita suvereniteta: Egipat i Somalija produbljuju partnerstvo usred regionalnih napetosti na Rogu Afrike

Ključni razgovori usredotočili su se na teritorijalni integritet Somalije, borbu protiv terorizma i obećanje Egipta da će rasporediti snage u mirovnu misiju u Somaliji, usred regionalnih napetosti.

Egipat i Somalija krenuli su u produbljivanje svog strateškog partnerstva, a čelnici su se sastali u Kairu kako bi razgovarali o poboljšanoj sigurnosnoj suradnji i regionalnoj stabilnosti.

Tokom razgovora u nedjelju, egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi potvrdio je čvrstu podršku Kaira suverenitetu Somalije, stav koji je istaknuli nedavni regionalni sporovi i kontroverzno izraelsko priznanje separatističke regije Somaliland.

Čvrsta podrška suverenitetu i jedinstvu

Predsjednik al-Sisi naglasio je egipatsku “čvrstu podršku jedinstvu, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Somalije”, upozoravajući na postupke koji bi mogli potkopati stabilnost zemlje.

Somalijski predsjednik Hassan Sheikh Mohamud, tijekom dvodnevnog službenog posjeta, zahvalio je Egiptu na dosljednoj podršci.

Razgovori su pozicionirali jedinstvo i suverenitet kao središnje stupove bilateralnih odnosa, izravno se baveći diplomatskim izazovom koji je predstavljalo izraelsko priznanje Somalilanda krajem prosinca.

Sigurnosne obveze i fokus na borbu protiv terorizma

Značajan ishod bila je al-Sisijeva potvrda da Egipat nastavlja s planovima za raspoređivanje svojih snaga kao dio mirovne misije Afričke unije u Somaliji.

“Egipat će dovršiti raspoređivanje svojih snaga u Somaliji kao dio regionalnih sigurnosnih obveza”, izjavio je, naglašavajući predanost naporima u borbi protiv terorizma.

Oba čelnika složila su se iskoristiti egipatsko iskustvo u sigurnosnoj i vojnoj saradnji kako bi se poboljšala stabilnost u regiji Afričkog roga.

Proširenje bilateralne saradnje

Osim sigurnosti, rasprave su obuhvatile mogućnosti proširenja privrednih i razvojnih veza. Čelnici su pregledali napredak u vezi s deklaracijom o strateškom partnerstvu potpisanom u januaru 2025., istražujući saradnju u trgovini, obrazovanju i izgradnji kapaciteta putem egipatskih razvojnih agencija.

Također su se složili oko potrebe za mirnim rješavanjem sukoba i ojačali zajednički stav o pomorskoj sigurnosti, pri čemu je al-Sisi ponovio da je sigurnost Crvenog mora isključiva odgovornost susjednih država – jasna referenca na etiopske težnje za pristupom Crvenom moru.

Facebook komentari