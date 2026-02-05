Iran predstavio najmoćniju raketu, ima domet od 2.000 kilometara

Projektil, koji Fars opisuje kao najnapredniji iranski projektil, ima domet od 2.000 kilometara i nosivost veću od jedne tone eksploziva.

Raketa ima ukupnu dužinu od blizu 13 metara, promjer otprilike metar i po i težinu pri lansiranju od blizu 30 tona.

Opremljena je teškom bojevom glavom težine približno 1.500 kilograma, dužine blizu četiri metra.

Procjenjuje se da je bojeva glava sposobna nositi više od jedne tone visokoeksplozivnog korisnog tereta, što je svrstava među najveće konfiguracije bojevih glava razvijene unutar iranskog raketnog programa.

Iran također stavlja u funkciju novi podzemni “grad projektila” u svemirskom sjedištu IRGC-a, izvijestio je Fars.

Teheran je uz to najavio značajnu promjenu u svojoj vojnoj politici nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošle godine u junu prelazeći s prethodnog odbrambenog stava na strategiju prvog udara.

Sjedinjene Američke Države (SAD) već dugo pozivaju Iran da ograniči domet svojih balističkih projektila.

Teheran redovno objavljuje izvještaje o novom naoružanju i uspješnim testiranjima oružja.

Prema službenim izvještajima, on posjeduje nekoliko tipova projektila s dometom do 2.000 kilometara, što ciljeve u Izraelu i američke baze u regiji Zaljeva stavlja unutar dometa.

