Za sada nije poznato pod čijim su zastavama tankeri plovili, niti koje su nacionalnosti članovi posade.Do zapljene je došlo u vrijeme pojačanih tenzija u regiji, nakon što je Washington uputio pomorsku grupu u to područje, poslije smrtonosnog odgovora Teherana na antivladine proteste,pišu Vijesti
Iran zaplijenio dva naftna tankera sa stranom posadom
Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) zaplijenila je dva naftna tankera sa stranim posadama u vodama Zaljeva zbog navodnog “krijumčarenja goriva”, javila je u četvrtak novinska agencija Tasnim.