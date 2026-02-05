Svijet

Iran zaplijenio dva naftna tankera sa stranom posadom

Objavljeno prije 1 sat

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) zaplijenila je dva naftna tankera sa stranim posadama u vodama Zaljeva zbog navodnog “krijumčarenja goriva”, javila je u četvrtak novinska agencija Tasnim.

 tanker-Geopolitika.news

Za sada nije poznato pod čijim su zastavama tankeri plovili, niti koje su nacionalnosti članovi posade.Do zapljene je došlo u vrijeme pojačanih tenzija u regiji, nakon što je Washington uputio pomorsku grupu u to područje, poslije smrtonosnog odgovora Teherana na antivladine proteste,pišu Vijesti


