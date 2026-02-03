Pet scenarija za Iran nakon Hamneija?

Bez obzira hoće li sukob između Islamske Republike i američke administracije završiti sporazumom koji će Teheranu oduzeti nuklearni i raketni program ili američkim vojnim napadom koji će uništiti iransku stratešku infrastrukturu, regija ulazi u novu fazu. Pitanje više nije hoće li iranski režim preživjeti, već kakva će biti budućnost nakon njegova pada i kako će taj ishod utjecati na arapski svijet koji je četiri desetljeća živio pod utjecajem Teherana, piše thearabweekly.com.

U pitanju nije samo pad političkog režima, već prekrajanje cijele karte Bliskog istoka, s unutarnjim iranskim kalkulacijama isprepletenim s regionalnim i međunarodnim ravnotežama. To će stvoriti nove realnosti koje je teško predvidjeti, ali će uvelike odrediti budućnost regije u desetljećima koja dolaze.

Prvi scenarij koji bi se mogao odvijati jest onaj unutarnje tranzicije koja uključuje tradicionalne oporbene aktere. Tu su monarhisti, koji mogu iskoristiti popularnu nostalgiju za Pahlavijevom erom, i Narodni mudžahedini Irana (MEK), koji su smješteni u inozemstvu i predstavljaju se kao potencijalne alternative. Međutim, unutarnje podjele i plitka narodna baza tih snaga čine ovaj scenarij više političkim snom nego realnom mogućnošću.

Iskustvo iranske oporbe u egzilu uvelike nalikuje iskustvu arapskih oporbenih pokreta koji nisu uspjeli uspostaviti održive alternative nakon pada svojih režima. Ti pokreti nisu uspjeli popuniti prazninu, ostavljajući polje otvorenim drugim snagama koje su bile bolje organizirane ili sposobnije nametnuti se silom.

Drugi scenarij je onaj iračkog modela: demontaža i obnova države vanjskom intervencijom koju predvode Sjedinjene Američke Države ili međunarodna koalicija. Ovaj scenarij bi ponovno oživio događaje u Bagdadu iz 2003., kada se središnja vlada urušila i zamijenio je slab, fragmentiran sustav kojim dominiraju naoružane frakcije i koji muči dugotrajni sigurnosni vakuum. Za Arape bi ovaj scenarij značio novi Irak na granicama Arapskog zaljeva ili možda iransku verziju „post-Sadamovog Iraka“, sa svim njegovim kaosom, uplitanjama i unutarnjim sukobima. To bi pogoršalo sigurnosne i ekonomske izazove s kojima se suočavaju susjedne zemlje i dodatno destabiliziralo regiju.

Treći scenarij je scenarij unutarnje revolucije. Ekonomski i društveni prosvjedi kojima je Iran svjedočio posljednjih godina mogli bi se transformirati u potpunu revoluciju, što bi dovelo do postupnog sloma režima pod pritiskom naroda, otvarajući vrata novim civilnim snagama. Opasnost ovdje leži u mogućnosti da Revolucionarna garda preuzme kontrolu nad prijelaznom fazom silom, reproducirajući režim pod drugačijom krinkom, onom u kojoj je vjerska ideologija prigušena, a vojna kontrola pojačana. Za arapski svijet ovaj scenarij znači destabilizirani Iran koji je manje sposoban širiti svoj utjecaj. To bi moglo ublažiti pritisak na Irak, Libanon i Jemen, ali ne jamči dugoročnu stabilnost. Naprotiv, moglo bi otvoriti vrata razdoblju unutarnjih napetosti koje bi odjeknule cijelom regijom.

Četvrti scenarij je raspad države na regionalne entitete. Iran je multietnička država: Perzijanci, Azeri, Kurdi, Arapi i Baludži. Slom centralnog režima mogao bi osloboditi separatističke tendencije i preoblikovati političku i geografsku kartu. Ovaj scenarij, iako naizgled malo vjerojatan, nosi ozbiljne posljedice za arapsku regiju: nove granice, etničke sukobe i potencijalno masovne valove izbjeglica prema Zaljevu i Iraku, uz mogućnost pojave slabih entiteta koji bi mogli predstavljati sfere utjecaja za velike sile, čineći regiju ranjivijom na stranu intervenciju.

Peti scenarij je nastavak obnašanja vlasti Revolucionarne garde u novom obliku. Čak i ako klerikalni režim padne, Revolucionarna garda bi mogla ostati de facto vlast, iako s pragmatičnijom i manje ideološkom političkom fasadom. Ovaj scenarij znači da bi iranski utjecaj u Iraku, Libanonu i Jemenu ostao, iako u drugačijem obliku, možda manje konfrontacijskom i podložnijem međunarodnom pritisku. Za Arape to predstavlja nastavak problema, ali s novim alatima koji bi konfrontaciju mogli učiniti složenijom i manje izravnom.

Posljedice ovih scenarija za arapsku regiju bit će duboke. U Arapskom zaljevu, pad iranskog utjecaja otvorit će vrata novim sigurnosnim aranžmanima, možda uključujući i bližu suradnju sa Sjedinjenim Državama i Europom. U Iraku, Libanonu i Jemenu, slabljenje frakcija koje podržava Iran omogućit će ponovno uravnotežavanje moći, ali nosi rizik kaosa ako se vakuum brzo ne popuni. Izrael bi pad iranskog režima smatrao strateškom pobjedom i mogao bi dovesti do novih sigurnosnih aranžmana s arapskim državama, dok bi Sjedinjene Države i Europa nastojale osigurati da Iran ne postane propala država ili da ne padne pod sferu kinesko-ruskog utjecaja. To bi izazvalo novo međunarodno natjecanje za utjecaj i preoblikovanje saveza.

Međutim, izazovi ostaju ogromni. Najopasniji scenarij je iznenadni kolaps režima koji dovodi do građanskog rata ili etničko-sektaškog sukoba, s višestrukim vanjskim intervencijama koje bi mogle proizaći iz SAD-a, Rusije i Kine dok se bore za utjecaj. Rezultirajući sigurnosni vakuum mogao bi stvoriti plodno tlo za pojavu novih ekstremističkih skupina, podsjećajući na posljedice pada Bagdada 2003. godine, ali na većim i složenijim razmjerima. U tom slučaju, arapska regija ne bi imala priliku vratiti ravnotežu, već bi se suočila s rizikom da postane žrtvom sigurnosnog vakuuma koji prožima cijelu regiju.

Zaključno, Bliski istok nakon vladavine ajatolaha neće biti poboljšana verzija sadašnjosti, već nova karta koja se koleba između povijesne prilike za osiguranje regionalne stabilnosti i opasnosti od raširenog kaosa. Arapski svijet, više od bilo koje druge regije, bit će u središtu tih transformacija, bilo kao partneri u vraćanju ravnoteže ili kao žrtve sigurnosnog vakuuma koji prijeti njihovom političkom i ekonomskom postojanju.

Pravo pitanje u konačnoj analizi nije hoće li se iranski režim srušiti, već kako će se upravljati razdobljem nakon sloma, tko će imati sposobnost popuniti prazninu i hoće li regija učiti iz lekcija Iraka, Sirije i Jemena ili će umjesto toga ponavljati prošle pogreške.

