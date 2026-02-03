Izraelski turizam u Azerbajdžanu porastao za 139% uprkos regionalnim napetostima

Unatoč tekućim regionalnim sukobima koji su poremetili zračni promet prema Izraelu i iz njega, broj izraelskih turista koji posjećuju Azerbajdžan porastao je za 139% u 2025. u usporedbi s 2024., prema Florianu Sengstschmidu, izvršnom direktoru Azerbajdžanske turističke zajednice i glavnom savjetniku Državne turističke agencije Republike Azerbajdžan.

U razgovoru za The Jerusalem Post u ponedjeljak, Sengstschmid je rekao da su izraelski posjetitelji prošle godine u Azerbajdžanu potrošili 184 miliona NIS (otprilike 59 milijuna dolara) – što je povećanje od 81% u odnosu na prethodnu godinu, što označava najbrži rast turističke potrošnje među svim stranim državljanstvima koja posjećuju zemlju. Izraelci su sada među deset nacionalnosti koje najviše putuju u Baku.

Interes za glavni grad Azerbajdžana stalno raste, posebno od otvaranja prvog ureda Azerbajdžanske turističke zajednice u inozemstvu u Tel Avivu 2022. godine. Smješten uz Kaspijsko more, Baku se sve više pozicionira kao atraktivno odredište za izraelske putnike.

S obzirom na to da potražnja i dalje raste, Sengstschmid je napomenuo da su u toku planovi za udvostručenje broja sedmičnih izravnih letova između zračne luke Ben-Gurion u Tel Avivu i Bakua – s 14 na 28 letova sedmično – kako bi se prilagodio rastućem broju putnika.

