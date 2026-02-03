Rusija gađala Kijev, balističke rakete pogodile zgrade i vrtić

Ruske snage su u ranim jutarnjim satima utorka izvele balistički napad na Kijev. Napad je uslijedio nakon perioda zatišja u udarima na velike gradove i ključnu infrastrukturu, koji je bio dogovoren između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, u trenutku kada Ukrajinu pogađa nagli pad zimskih temperatura.Dopisnici CNN-a koji se nalaze u Kijevu naveli su da su u više navrata čuli snažne eksplozije širom grada.

Oštećen vrtić

Ruski predsjednik Vladimir Putin prošle sedmice je pristao da obustavi napade na velike ukrajinske gradove i infrastrukturu do nedjelje, nakon “ličnog zahtjeva” američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), saopćio je Kremlj.

Pauza je uslijedila i nakon trilateralnih razgovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država održanih u Abu Dhabiju, prvih takvih pregovora od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Prema izvještajima, u posljednjim napadima oštećeno je nekoliko višespratnih stambenih zgrada i jedan vrtić, napisao je na Telegramu Tymur Tkačenko, šef Kijevske vojne administracije.

Ukrajinska ratna avijacija saopćila je da je balističkim projektilima napadnut i Dnjipro, grad na istoku zemlje. Drugi najveći ukrajinski grad, Harkiv, također je bio meta ruskih raketnih i dron napada, potvrdio je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu.

Iako od prošlog četvrtka, prema ukrajinskim vlastima, nije bilo prijavljenih napada na energetska postrojenja ili velike gradove, Rusija je u tom periodu nastavila napade na logističke rute i transportnu infrastrukturu, što je imalo smrtonosne posljedice,piše Avaz

Naredni pregovori

Kremlj je potvrdio da će se naredna runda trilateralnih razgovora između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, usmjerenih na okončanje rata u Ukrajini, održati u srijedu i četvrtak u Abu Dhabiju.

– Na velikoj hladnoći, Rusi su odlučili pokrenuti još jedan masovni napad na Kijev – rekao je Tkačenko nakon ranih jutarnjih udara u utorak.

Uoči razgovora u Abu Dhabiju, Rusija je intenzivirala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ostavljajući velike dijelove zemlje suočene s nestašicama električne energije i prekidima snabdijevanja usred zime.

U ranim jutarnjim satima u utorak lokalnog vremena, temperatura u Kijevu iznosila je minus 20 stepeni celzijusa.

