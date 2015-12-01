Tramp donio naredbu koja je izazvala bijes građana

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je naredio Ministarstvu domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security – DHS) da se „ni pod kojim okolnostima“ ne miješa u demonstracije koje se održavaju u gradovima pod upravom demokrata, osim ako ti gradovi ne zatraže saveznu pomoć ili ako savezna imovina bude ugrožena.Gradovi moraju sami štititi vlastitu državnu i lokalnu imovinu – napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je i da će pripadnici Službe za imigraciju i carinu (Immigration and Customs Enforcement – ICE) te granične patrole nastaviti osiguravati savezne zgrade.

Objava je uslijedila dan nakon što su hiljade demonstranata izašle na ulice Mineapolisa (Minneapolis) i drugih gradova širom zemlje, zahtijevajući povlačenje saveznih imigracijskih agencija iz savezne države Minesote (Minnesota), nakon što je ubijeno dvoje američkih državljana.

Administracija Donalda Trampa poslala je oko 3.000 saveznih policajaca u Mineapolis u okviru operacije suzbijanja ilegalne imigracije, a mnogi od njih našli su se u sukobu s demonstrantima i aktivistima,piše Avaz

Ovo je najnoviji primjer spremnosti Donalda Trampa da koristi savezno osoblje u gradovima kojima uglavnom upravljaju demokrati. Ranije je slao savezne policajce ili pripadnike Nacionalne garde u više gradova, uključujući Los Anđeles (Los Angeles), Čikago (Chicago), Vašington, Distrikt Kolumbija (Washington, D.C.) i Portland u Oregonu (Portland, Oregon).

Tramp je rekao da su ti potezi neophodni radi provođenja imigracijskih zakona i kontrole kriminala, ali lokalni zvaničnici u većini tih gradova osporavaju takve tvrdnje. Njegova odluka izazvala je bijes i revolt među građanima.

