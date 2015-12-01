Netanjahu i Trump u sličnom problemu

Na pitanje o svojoj odluci da prisustvuje saslušanju prošlog srpnja, Huckabee je u intervjuu za izraelski Kanal 12 rekao da, iako SAD ne namjeravaju miješati se u rad suda, zauzimaju stav o suđenju.

„Amerikanci su jednako otvoreni kao i Izraelci kada je u pitanju izražavanje mišljenja. Mislim da smo zauzeli stav, ali to nije bio stav koji je dovodio u pitanje integritet Vrhovnog suda, već priznanje da ono što se događalo zasigurno odražava mnogo toga što smo vidjeli u Sjedinjenim Državama koje su išle protiv predsjednika Trumpa“, rekao je Huckabee , prema pisanju Times of Israel.

Američki diplomat rekao je da veleposlanstvo nije bilo u kontaktu s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom o tome hoće li pomilovati Netanyahua . Trump , rekao je, poštuje Izrael kao suverenu naciju s vlastitim pravosudnim sustavom. Na pitanje hoće li Trump pokušati otvoreno podržati Netanyahua na predstojećim izborima, koji bi se trebali održati najkasnije do listopada 2026., Huckabee je rekao da se to neće dogoditi.

„Ne mislim da će se predsjednik miješati u izbore“, rekao je, dodajući da bi Trump mogao posjetiti Izrael u svibnju, kada će mu biti dodijeljena prestižna Izraelska nagrada .

