“Vrijeme je za akciju”

U svojoj prvoj izjavi o tom pitanju, Biden je rekao da sve što se dogodilo u Minneapolisu izdaje najosnovnije vrijednosti Amerikanaca.

„Nismo nacija koja puca u svoje građane na ulici. Nismo nacija koja dopušta da se naši građani brutalno zlostavljaju zbog ostvarivanja svojih ustavnih prava. Nismo nacija koja gazi Četvrti amandman i tolerira teroriziranje naših susjeda“, rekao je Biden.

Također je rekao da nasilje nema mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama .

What has unfolded in Minneapolis this past month betrays our most basic values as Americans. We are not a nation that guns down our citizens in the street. We are not a nation that allows our citizens to be brutalized for exercising their constitutional rights. We are not a… — Joe Biden (@JoeBiden) January 27, 2026

„Ljudi Minnesote su čvrsto stajali – pomažući članovima zajednice u nezamislivim okolnostima, govoreći protiv nepravde kada je vide i pozivajući našu vladu na odgovornost pred narodom. Ljudi Minnesote su nas sve podsjetili što znači biti Amerikanac i dovoljno su patili od ruke ove administracije. Nasilje i teror nemaju mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama, posebno kada naša vlastita vlada cilja američke građane“, rekao je bivši predsjednik.

Biden je istaknuo da je došlo vrijeme za akciju.

„Nitko ne može uništiti ono za što se Amerika zalaže i u što vjeruje, čak ni predsjednik, ako mi, cijela Amerika, ustanemo i progovorimo. Znamo tko smo. Vrijeme je da pokažemo svijetu. Što je još važnije, vrijeme je da pokažemo sebe. Sada pravda zahtijeva potpunu, poštenu i transparentnu istragu o smrti dvoje Amerikanaca koji su izgubili živote u gradu koji su zvali domom. Jill i ja šaljemo snagu obiteljima i zajednicama koje vole Alexa Prettyja i Renee Goode dok svi oplakujemo njihovu besmislenu smrt“, zaključio je Biden.

