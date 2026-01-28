Svijet

Napadnuta zastupnica u Kongresu tokom javne tribine

Objavljeno prije 1 sat

Publici se obratila riječima: “Nastavljamo dalje… mi smo snažna Minnesota.”

Demokratska kongresnica Ilhan Omar napadnuta je u utorak nepoznatom tekućinom tokom javne tribine u Minneapolisu. Policija je izvijestila da je muškarac iz publike štrcaljkom poprskao zastupnicu, koja je ostala neozlijeđena i nastavila s događajem. Napadač je odmah uhapšen, piše BBC.

Policija je dodala da je na mjestu događaja proveden forenzički uviđaj. Snimka incidenta prikazuje osiguranje kako viče “napravite prolaz” dok izvodi muškarca iz dvorane. Dok su ga izvodili, vikao je da ih Omar “huška jedne protiv drugih”, no nije bilo jasno na koga misli.

“Mislila sam da joj prilazi jedan od njezinih pomoćnika da joj preda poruku ili nešto slično”, rekla je Jacquelynn Goessling o napadaču. Dodala je da je oštar miris tekućine ispunio prednji dio prostorije. Novinar BBC-ja koji se nalazio u dvorani izvijestio je da je tekućina imala kiselkast miris, sličan nekom hemijskom proizvodu.

Omar se nakon incidenta oglasila na društvenoj mreži X. “Dobro sam. Ja sam preživjela i ovaj me mali provokator neće zastrašiti u obavljanju mog posla. Ne dopuštam nasilnicima da pobijede”, poručila je. Publici se obratila riječima: “Nastavljamo dalje… mi smo snažna Minnesota.”

Tribina, na kojoj se okupilo stotinjak ljudi, organizirana je zbog pojačane prisutnosti saveznih imigracijskih službenika u gradu. Tenzije su porasle nakon što su ovog mjeseca imigracijski službenici u dva odvojena slučaja smrtonosno ustrijelili američke državljane. U januaru je ubijena Renee Good, a prošle sedmice Alex Pretti, što je izazvalo lokalne proteste.

Napad se dogodio neposredno nakon što je Omar pozvala na “ukidanje” Imigracijske i carinske službe (ICE) te zatražila da ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem “podnese ostavku ili se suoči s opozivom”.

Podsjetimo, Trump je prije dva dana na svojoj društvenoj mreži Truth Social oštro prozvao demokratsku zastupnicu Omar.

-Ministarstvo pravosuđa i Kongres istražuju “kongresnicu” Ilhan Omar, koja je napustila Somaliju BEZ IČEGA, a sada navodno vrijedi više od 44 miliona dolara. Vrijeme će sve pokazati. Hvala vam na pažnji! Predsjednik DJT, poručio je.


