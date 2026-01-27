Dvije članice će tužiti EU zbog zabrane uvoza ruskog plina…

Mađarska i Slovačka tužit će Evropsku uniju zbog plana o zabrani svih uvoza ruskog plina čim zakon službeno stupi na snagu, objavili su danas ministri vanjskih poslova tih zemalja, prenosi energetika.

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó napisao je u ponedjeljak na platformi X da će zemlja iskoristiti „sva pravna sredstva” kako bi se zabrana poništila, dodavši da je ona „protivna nacionalnim interesima i značajno bi povećala troškove energije za mađarske obitelji”, piše Politico.

Zastupnici i čelnici EU-a dogovorili su se u decembru da se do kraja 2027. okonča sva kupnja plina od ruskih izvoznika, dok se slična zabrana uvoza sirove nafte očekuje kasnije ove godine.

Čelnici su u ponedjeljak formalno potvrdili zakon, no Mađarska i Slovačka — koje su snažno ovisne o ruskim fosilnim gorivima — glasale su protiv mjere, tvrdeći da bi dovela do naglog rasta cijena energije.

Mađarska je poručila da će pokrenuti postupak protiv EU-a čim zakon bude formalno usvojen, što se očekuje početkom veljače. Szijjártó je više puta prijetio tužbom protiv EU-a, ali je ovo prvi put da je naveo konkretan vremenski okvir, prenosi SEEbiz.

Kritizirao je EU zbog korištenja „pravnog trika” kako bi se zakon usvojio, predstavljajući ga kao trgovinsku mjeru, a ne kao sankciju, za koju bi bila potrebna jednoglasna odluka.

Slovačka će također tužiti Uniju, izjavio je u priopćenju ministar vanjskih poslova Juraj Blanár, bez navođenja točnog datuma.

„Ne možemo prihvatiti rješenja koja ne odražavaju stvarne kapacitete i specifične okolnosti pojedinih zemalja”, rekao je.

