Neko je na auto-putu postavio SMRTONOSNU ZAMKU za vozače! Oglasila se policija: “Slučaj istražujemo kao pokušaj ubistva”

Na auto-putu A281 kod Bremena u noći na subotu nepoznati počinioci postavili su tešku, neosvijetljenu poluprikolicu poprečno preko svih saobraćajnih traka, stvorivši smrtonosnu zamku za vozače.

Veću tragediju spriječio je pribrani vozač kamiona koji je prepreku uočio u posljednjem trenutku i uspio da zakoči. Policija slučaj istražuje kao pokušaj ubistva, a sada su poznati i novi detalji, piše njemački tabloid Bild.

Prikolica ukradena sa obližnjeg poseda

Kako je utvrđeno, poluprikolica je ukradena sa poseda pod video-nadzorom koji se nalazi svega nekoliko kilometara od mjesta incidenta.

Očigledno je da su počinilac ili više njih tegljačem došli na posjed, priključili poluprikolicu, a zatim je odvezli na auto-put s namjerom da izazovu saobraćajnu nesreću.

Portparol policije Nils Matizen potvrdio je da se ne radi o nesrećnom slučaju.

– Crna, neopterećena poluprikolica nije dospela na kolovoz slučajno, već je tamo namjerno postavljena u više koraka. Za tako nešto potreban je snažan tegljač, obično vozilo za to nije dovoljno – izjavio je on.

Vozač kamiona spriječio katastrofu

Opasna prepreka blokirala je obe saobraćajne trake i zaustavnu traku između čvorova Štrom i Zehauzen oko dva sata ujutru. Nedugo zatim, 64-godišnji vozač kamiona u posljednjem trenutku je u mraku uočio neosvjetljenu prikolicu i uspeo da naglo zakoči.

– Možemo zahvaliti tom čovjeku koji je pribrano reagovao, naglo zakočio i upozorio ostale učesnike u saobraćaju. Da je u poluprikolicu udario manji automobil, ishod je mogao biti smrtonosan za više osoba – rekao je Matizen.

– Na toj deonici auto-puta ograničenje brzine je 80 kilometara na sat, ali noću mnogi voze znatno brže. To čini namjerno postavljanje prikolice još opasnijim. Prema dosadašnjim saznanjima, ovaj slučaj tretiramo kao pokušaj ubistva – dodao je portparol policije.

Oglasila se i kompanija u čijem je vlasništvu prikolica

Poluprikolica pripada logističkoj kompaniji L.I.T.-AG iz Brakea u Donjoj Saksoniji. Kompanija ju je preuzela prije otprilike godinu dana u okviru kupovine većeg broja vozila od jedne firme iz Bremena.

– Poluprikolicu je na auto-put postavila za sada nepoznata osoba. Izražavamo duboko žaljenje zbog ovog incidenta i istovremeno osjećamo olakšanje što, prema našim saznanjima, niko nije povređen – poručila je portparolka kompanije.

Motiv ovog opasnog čina za sada je potpuno nepoznat. Policija apeluje na građane da se jave ukoliko imaju bilo kakve korisne informacije, piše Index.

