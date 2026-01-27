Klizište odnijelo zemlju ispod kuća, evakuisano više od 1.000 ljudi: Proglašeno vanredno stanje na području juga – Snimci odrona kruže svijetom

Katastrofalno nevrijeme koje je pogodilo jug Italije izazvalo je nezapamćenu štetu, a najkritičnije je na Siciliji, gde se u gradu Nišemiju urušio čak četiri kilometra dug dio litice. Zbog klizišta je više od hiljadu ljudi hitno evakuisano, jer je klizište bukvalno odnijelo zemlju ispod kuća, piše srbija danas.

Šokantni snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju kako je grad na samom rubu ponora.

Iako ima ogromnih odrona, nema prijavljenih žrtava niti povrijeđenih osoba.

Italijanska vlada je proglasila vanredno stanje za pogođene južne regije. Za prvu pomoć i rješavanja problema izdvojeno je 100 miliona evra, ali to je tek početak dugog i skupog procesa obnove. Regionalni predsjednik Sicilije, Renato Šifani, upozorio je da bi samo na tom ostravu konačni račun mogao preći 1,4 milijarde evra, budući da su oštećenja na putevima i stambenim objektima ogromna.

Stručnjaci su zabrinuti za stabilnost terena u Nišemiju, jer bi moglo doći do novog klizišta i ugroziti grad koji doslovno visi na provaliji.

A four-kilometre section of a cliff collapsed in Sicily during a storm, forcing more than 1,000 people to evacuate. Italy declared a state of emergency and allocated 100 million euros for urgent relief. Damage is estimated at over 1.5 billion euros. pic.twitter.com/s8gxcoMP9Z — DW News (@dwnews) January 27, 2026

Sardinija je takođe teško pogođena. Gradonačelnik na jugu ostrva, rekao je da se more pomaklo oko sto metara u unutrašnjost.

U Kalabriji je regionalna uprava izjavila da je oluja napravila “veliku štetu poljoprivrednim preduzećima, s ozbiljnim posledicama za ruralno područje”.

Zahvaljujući brzom reagovanju i upozorenju nadležnih organa koji su apelovali da ljudi ostanu kod kuće, spriječili su se smrtni slučajevi i teške povrede stanovništva.

