Svijet

Komandant Granične patrole SAD napušta Mineapolis nakon ubistava civila

6.3K  
Objavljeno prije 38 minuta

Gregory Bovino, komandant Granične patrolе SAD trebao bi već danas napustiti Minneapolis dok predsjednik Donald Trump planira reorganizaciju svoje imigracione operacije nakon široke kritike zbog dva ubistva civila na ulicama tog grada.

Zvaničnici su za NBC News potvrdili da Bovino gubi titulu “komandanta” i da će se vratiti na granicu u El Centru, Kalifornija, gdje će nastaviti svoj prethodni posao šefa sektora.

Prema izvorima, Bovino uskoro očekuje i penzionisanje.

U posljednjih sedam mjeseci, Bovino je bio javno lice putujuće akcije protiv imigracije u gradovima kojima upravljaju demokrati. Njegova titula “komandanta” dodijeljena je od strane Kristi Noem i drugih Trumpovih zvaničnika, nakon čega je sa maskiranim agentima poslan u Chicago, Charlotte, New Orleans i Minneapolis.

Bovino je postao poznat na društvenim mrežama kao MAGA ličnost, koristeći vlastitu filmsku ekipu i društvene mreže da kritikuje demokrate i nasumične kritičare. Međutim, iskusni službenici ICE-a i CBP-a sve su više izražavali zabrinutost zbog Bovina koji je djelovao izvan komandne strukture svoje agencije i očigledno uživao u svojoj političkoj ulozi.

Bovino i drugi unutar Trumpove administracije su kritikovani nakon fatalnih pucnjava Renee Good i Alex Prettija, koje su izvršili službenik ICE-a i agent Granične patrolе, u okviru šire akcije suzbijanja imigracije.

Zvaničnici Trumpove administracije i saveznici su naveli za NBC News da je predsjednik zabrinut zbog održivosti operacija u Minneapolisu nakon incidenta sa Prettijem.

Trump je imenovao Toma Homana, bivšeg šefa ICE-a, za “Cara granice”, koji će preuzeti komandu nad federalnom službom u Minneapolisu. Homan i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey trebali bi se sastati danas, a komesar Granične i carinske službe Rodney Scott pridružiće se Homanu, saopštili su izvori.

Predsjednik Trump je u današnjoj radio emisiji “Sid & Friends in the Morning” izjavio da su njegovi razgovori sa gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyjem i guvernerom Minnesote Timom Walzom bili “vrlo dobri” i “vrlo respektabilni”.

Administracija takođe razmatra smjene ili reorganizaciju bliskih savjetnika, uključujući Kristi Noem i Coreya Lewandowskog, koji su bili najveći zagovornici Bovina u Ministarstvu za unutrašnju sigurnost.

Bovino je, tokom svojih putovanja po zemlji, bio naslovno lice agresivnih deportacionih akcija, dok je Trump na društvenim mrežama najavio promjenu imigracione taktike nakon ubistva 37-godišnjeg američkog građanina, medicinskog tehničara u klinici za veterane Alexa Prettija u prošlu subotu i nakon ubistva Renee Good, 37‑godišnje majke troje djece koju je 7. januara u Minneapolisu ubio agent Imigracione i carinske službe (ICE),piše Vijesti

Good, američka državljanka i majka troje djece, podlegla je teškim ranama koje su posljedica više hitaca upucana od federalnog agenta tokom operacija provedenih na ulicama Minneapolisa, nakon čega je uslijedilo veliko nezadovoljstvo javnosti i lokalnih lidera.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh