Komandant Granične patrole SAD napušta Mineapolis nakon ubistava civila

Zvaničnici su za NBC News potvrdili da Bovino gubi titulu “komandanta” i da će se vratiti na granicu u El Centru, Kalifornija, gdje će nastaviti svoj prethodni posao šefa sektora.

Prema izvorima, Bovino uskoro očekuje i penzionisanje.

U posljednjih sedam mjeseci, Bovino je bio javno lice putujuće akcije protiv imigracije u gradovima kojima upravljaju demokrati. Njegova titula “komandanta” dodijeljena je od strane Kristi Noem i drugih Trumpovih zvaničnika, nakon čega je sa maskiranim agentima poslan u Chicago, Charlotte, New Orleans i Minneapolis.

Bovino je postao poznat na društvenim mrežama kao MAGA ličnost, koristeći vlastitu filmsku ekipu i društvene mreže da kritikuje demokrate i nasumične kritičare. Međutim, iskusni službenici ICE-a i CBP-a sve su više izražavali zabrinutost zbog Bovina koji je djelovao izvan komandne strukture svoje agencije i očigledno uživao u svojoj političkoj ulozi.

Bovino i drugi unutar Trumpove administracije su kritikovani nakon fatalnih pucnjava Renee Good i Alex Prettija, koje su izvršili službenik ICE-a i agent Granične patrolе, u okviru šire akcije suzbijanja imigracije.

Zvaničnici Trumpove administracije i saveznici su naveli za NBC News da je predsjednik zabrinut zbog održivosti operacija u Minneapolisu nakon incidenta sa Prettijem.

Trump je imenovao Toma Homana, bivšeg šefa ICE-a, za “Cara granice”, koji će preuzeti komandu nad federalnom službom u Minneapolisu. Homan i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey trebali bi se sastati danas, a komesar Granične i carinske službe Rodney Scott pridružiće se Homanu, saopštili su izvori.

Predsjednik Trump je u današnjoj radio emisiji “Sid & Friends in the Morning” izjavio da su njegovi razgovori sa gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyjem i guvernerom Minnesote Timom Walzom bili “vrlo dobri” i “vrlo respektabilni”.

Administracija takođe razmatra smjene ili reorganizaciju bliskih savjetnika, uključujući Kristi Noem i Coreya Lewandowskog, koji su bili najveći zagovornici Bovina u Ministarstvu za unutrašnju sigurnost.

Bovino je, tokom svojih putovanja po zemlji, bio naslovno lice agresivnih deportacionih akcija, dok je Trump na društvenim mrežama najavio promjenu imigracione taktike nakon ubistva 37-godišnjeg američkog građanina, medicinskog tehničara u klinici za veterane Alexa Prettija u prošlu subotu i nakon ubistva Renee Good, 37‑godišnje majke troje djece koju je 7. januara u Minneapolisu ubio agent Imigracione i carinske službe (ICE),piše Vijesti

Good, američka državljanka i majka troje djece, podlegla je teškim ranama koje su posljedica više hitaca upucana od federalnog agenta tokom operacija provedenih na ulicama Minneapolisa, nakon čega je uslijedilo veliko nezadovoljstvo javnosti i lokalnih lidera.

