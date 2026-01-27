Detalji stravične nesreće: Poslovni avion se prevrnuo i zapalio pri polijetanju, poginuli svi putnici

Bombardier Challenger 600 prevrnuo se i zapalio u nedjelju tokom polijetanja na Međunarodnom aerodromu Bangor oko 19:45.

Audiosnimak komunikacije kontrole zračnog saobraćaja uključuje glas koji, oko 45 sekundi nakon što je avion dobio dozvolu za polijetanje, kaže: „Avion je naopako. Imamo putnički avion naopako“. Prve hitne službe stigle su za manje od minute, rekao je direktor aerodroma Jose Saavedra.

Stručnjaci kažu da će se Nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja (NTSB) u početnoj fazi istrage vjerovatno fokusirati na vremenske uslove i pitanje da li je nakupljanje leda na krilima spriječilo avion da se podigne u zrak, što se s tim modelom aviona dogodilo već najmanje dva puta.

Aerodrom je u ponedjeljak poslijepodne saopćio da se, prema spisku putnika, u avionu nalazilo šest osoba i da su svi poginuli. Identiteti osoba koje su bile u avionu neće biti javno objavljeni dok se službeno ne potvrde, saopćili su zvaničnici.

Iako je snijeg u drugim dijelovima regije u to vrijeme padao obilno, u Bangoru je tek počinjao. Ostali avioni su uspješno polijetali. Međutim, oko pola sata prije nesreće pilot aviona Allegiant, koji je trebao letjeti prema Floridi, javio se kontrolnom tornju i prekinuo polijetanje, javlja AP News.

„Prvo, tečnost za odleđivanje nam je zakazala, a drugo, ne mislim da je vidljivost dovoljno dobra da bismo mogli poletjeti, pa ćemo se morati vratiti do terminala“, rekao je pilot. Kontrolor mu je odgovorio da se upravo spremao upozoriti ga da je vidljivost opala.

Model Bombardier Challenger 600 „ima historiju problema s ledom tokom polijetanja“, koji su uzrokovali ranije smrtonosne nesreće u Birminghamu u Engleskoj i u Montroseu u Coloradu prije više od 20 godina, rekao je avijacijski sigurnosni savjetnik Jeff Guzzetti.

Čak i mala količina leda na krilima može izazvati ozbiljne probleme, zbog čega su temeljiti pregledi i odleđivanje ključni prije polijetanja, rekao je bivši savezni istražitelj nesreća, prenosi Dnevnik.hr.

„S obzirom na vremenske uslove u to vrijeme i historiju kontaminacije krila kod tog tipa aviona, siguran sam da će NTSB to odmah istražiti“, rekao je Guzzetti. „Ako je uopće bilo padavina, posebno ledenih, krila su morala biti očišćena prije polijetanja.“

Bombardier Challenger 600 je širokotrupni poslovni avion, konfiguriran za devet do 11 putnika,piše N1

Avion je bio na putu prema Francuskoj kada se srušio. Aerodrom je zatvoren nakon nesreće i ostat će zatvoren najmanje do srijede kako bi istražitelji FAA-a i NTSB-a mogli pregledati i ukloniti olupinu.

Facebook komentari