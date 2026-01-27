Melbourne bilježi najtopliji dan u posljednjih 17 godina

Melbourne danas očekuje najtopliji dan u gotovo 17 godina, s prognoziranom temperaturom do 49 Celzijevih stupnjeva, piše Reuters.

Australski meteorološki zavod priopćio je kako se vrhunac ekstremnih vrućina očekuje tijekom utorka i srijede, nakon čega bi prema kraju tjedna trebalo uslijediti postupno popuštanje Toplinski val podigao je razinu opasnosti od požara diljem Victorije, druge najmnogoljudnije australske države.

Velika opasnost

U regiji Otways brzi šumski požar već je progutao oko 10.000 hektara. Dužnosnici su upozorili da bi jaki vjetrovi, koji se očekuju kasnije tijekom dana, mogli dodatno proširiti vatru i ugroziti domove.

“Promjena vremena koja stiže oko 17 sati, praćena zaista snažnim vjetrovima, vjerojatno će prouzročiti najveću štetu i dodatno raspiriti požar”, izjavio je Jason Heffernan, glavni zapovjednik Državne vatrogasne službe. Dodao je kako su hitne službe obišle oko 1100 domova i poslale tekstualne poruke na otprilike 10.000 telefonskih brojeva, pozivajući stanovnike da napuste ugroženo područje.

Kako bi se smanjio rizik od izbijanja novih požara, na cijelom području Victorije proglašena je potpuna zabrana paljenja vatre na otvorenom. Zbog ekstremnih vrućina, organizatori teniskog Grand Slama Australian Open u Melbourneu objavili su da će se mečevi na vanjskim terenima i zatvaranje krovova odvijati prema posebnim protokolima, dok su mečevi tenisa u kolicima odgođeni za srijedu.

Temperature do 49

U gradovima u unutrašnjosti očekuje se da će temperature dosegnuti gotovo 50 stupnjeva. U gradiću Ouyen, koji ima nešto više od 1000 stanovnika i nalazi se 440 kilometara sjeverozapadno od Melbournea, temperatura bi se, prema najavama meteorologa, mogla popeti na čak 49 Celzijevih stupnjeva.

Lokalni mesar Nathan Grayling rekao je za ABC Radio kako će pokušati radni prostor održati što mračnijim i hladnijim, budući da se očekuje da će većina mještana ostati u svojim kućama. “Ako uspijemo sve obaviti, možda završimo ranije pa odemo u lokalni pub na pivo”, kazao je Grayling.

