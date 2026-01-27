TRUMP POVUKAO NOVI POTEZ KOJI SADA KOMENTARIŠE CIJELI SVIJET: Šta bi ovo trebalo da znači?!

Sporazum, usvojen 2015. godine koji je stupio na snagu sljedeće godine, ratifikovalo je skoro 200 zemalja i regiona.

U skladu sa prošlogodišnjom izjavom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa SAD su se danas formalno povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma, ključnog međunarodnog okvira za borbu protiv globalnog zagrijavanja.

Povlačenje SAD, drugog najvećeg emitera gasova staklene bašte na svijetu poslije Kine, vjerovatno će zadati dodatni udarac naporima u borbi protiv klimatskih promjena, prenosi portal Bloomberg.

SAD su se ponovo pridružile Pariskom klimatskom sporazumu nakon što je Džozef Bajden stupio na predsjedničku dužnost 2021. godine, ali njihovo drugo povlačenje, koje će, kako se očekuje, ostati na snazi najmanje tri preostale godine Trampovog mandata, dodatno će otežati međunarodnoj zajednici da postigne cilj ograničavanja rasta prosječne globalne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa.

U svom skoro sat vremena dugom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u septembru prošle godine, Tramp je odbacio opasnosti od klimatskih promjena, nazivajući ih “najvećom svjetskom prevarom ikada”.

To je prvi globalni sporazum koji zahteva od svih zemalja, bez obzira na njihov nivo razvijenosti, da postave ciljeve smanjenja emisije gasova staklene bašte, piše espreso.

