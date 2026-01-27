Najmanje 20 osoba umrlo od hladnoće u Americi

Šta treba da znate:
Najmanje 20 osoba preminulo od hladnoće u Americi
Najmanje 20 osoba stradalo je u snježnoj oluji u SAD-u.
Osam smrtnih slučajeva zabilježeno je u Njujorku.
Stradanja su prijavljena u još pet saveznih država.
Više od 860.000 domaćinstava ostalo je bez struje.
Otkazano je oko 12.000 letova.
Pod upozorenjem je oko 185 miliona ljudi, uz temperature do –35°C.
Osam smrtnih slučajeva prijavljeno je u Njujorku od petka, dok su drugi zabilježeni u Tenesiju, Luizijani, Masačusetsu, Kanzasu i Pensilvaniji, prenio je Bi-Bi-Si.
U Teksasu je šesnaestogodišnja djevojčica poginula u nesreći sankajući se, saopštila je policija.
Zbog snježne oluje bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.
Pod upozorenjem na opasnu hladnoću i dalje se nalazi oko 185 miliona u većem dijelu centralnog i istočnog dijela SAD, a temperature su u nekim dijelovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule,pišu Nezavisne
Periodi jakog snijega, susnježice i ledene kiše nastaviće se širom sjeveroistoka SAD i danas a prema vremenskoj prognozi udari snježne oluje završiće se sutra.