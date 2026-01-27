Rekordna zapljena na moru: Portugalska policija presrela podmornicu s gotovo 9 tona kokaina

Portugalska policija zaplijenila je rekordnu količinu od gotovo devet tona kokaina nakon što je presrela podmornicu za prijevoz droge kod Azorskih otoka , izvijestili su danas mediji.

Podmornica je prevozila najveću pošiljku droge ikad pronađenu na plovilu ovog tipa koje je plovilo prema Europi , izvijestio je Guardian. U policijskoj operaciji uhićene su četiri osobe – tri Kolumbijca i jedan Venezuelanac .

Portugalska policija izjavila je da su njihovi policajci zaplijenili drogu u zajedničkoj operaciji s mornaricom i zrakoplovstvom , koja je provedena u koordinaciji s američkom Upravom za suzbijanje droga i britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal .

“Podmornica, koja je došla iz Latinske Amerike , a na kojoj su bila četiri strana državljana, prevozila je 300 bala kokaina “, rekla je portugalska policija.

Brod je navodno presretnut na moru, oko 230 nautičkih milja od Azora , u izuzetno teškim i opasnim uvjetima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta . Prema portugalskim medijima, zaplijenjena droga mogla bi vrijediti i do 600 milijuna eura.

U ožujku prošle godine, portugalska policija locirala je i presrela još jednu podmornicu za prijevoz droge kod Azora koja je prevozila gotovo 6,5 tona kokaina u Europu . Prije četiri mjeseca, španjolska policija zaplijenila je 3,6 tona kokaina koji je podmornica za prijevoz droge donijela u Galiciju .

Španjolska policija je danas zasebno objavila da je razbila veliki lanac krijumčarenja kokaina koji je koristio glisere i baze na atlantskoj obali kako bi u Europu prokrijumčario više od 57 tona droge tijekom protekle godine.

Facebook komentari