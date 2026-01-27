Svijet

Rekordna zapljena na moru: Portugalska policija presrela podmornicu s gotovo 9 tona kokaina

Objavljeno prije 1 sat

Portugalska policija zaplijenila je gotovo devet tona kokaina nakon što je presrela podmornicu za prijevoz droge iz Latinske Amerike kod Azorskih otoka, što je najveća pošiljka droge ikad otkrivena na toj vrsti plovila na putu za Europu.

Portugalska policija zaplijenila je rekordnu količinu od gotovo devet tona kokaina nakon što je presrela podmornicu za prijevoz droge kod Azorskih otoka , izvijestili su danas mediji.

Podmornica je prevozila najveću pošiljku droge ikad pronađenu na plovilu ovog tipa koje je plovilo prema Europi , izvijestio je Guardian. U policijskoj operaciji uhićene su četiri osobe – tri Kolumbijca i jedan Venezuelanac .

Portugalska policija izjavila je da su njihovi policajci zaplijenili drogu u zajedničkoj operaciji s mornaricom i zrakoplovstvom , koja je provedena u koordinaciji s američkom Upravom za suzbijanje droga i britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal .

“Podmornica, koja je došla iz Latinske Amerike , a na kojoj su bila četiri strana državljana, prevozila je 300 bala kokaina “, rekla je portugalska policija.

Brod je navodno presretnut na moru, oko 230 nautičkih milja od Azora , u izuzetno teškim i opasnim uvjetima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta . Prema portugalskim medijima, zaplijenjena droga mogla bi vrijediti i do 600 milijuna eura.

U ožujku prošle godine, portugalska policija locirala je i presrela još jednu podmornicu za prijevoz droge kod Azora koja je prevozila gotovo 6,5 tona kokaina u Europu . Prije četiri mjeseca, španjolska policija zaplijenila je 3,6 tona kokaina koji je podmornica za prijevoz droge donijela u Galiciju .

Španjolska policija je danas zasebno objavila da je razbila veliki lanac krijumčarenja kokaina koji je koristio glisere i baze na atlantskoj obali kako bi u Europu prokrijumčario više od 57 tona droge tijekom protekle godine.


