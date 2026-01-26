Svijet u promjeni – kineska strategija u fokusu

Usred brzo ubrzavajućih međunarodnih promjena, kineska vanjska politika postala je složena jednadžba. Od Bliskog istoka do Latinske Amerike, od azijsko-pacifičke regije do Arktičkog kruga, Peking se kreće globalnom pozornicom s opreznim pragmatizmom, ali i s ambicijom preoblikovanja središta globalnog utjecaja. Intenzivno strateško rivalstvo sa Sjedinjenim Državama i ekspanzionističke ambicije usred obnovljenih regionalnih kriza i dalje utječu na njegovu politiku.

Pa što to znači za svijet?

SAD: Od rivalstva do upravljanja odnosima

Službeni kineski diskurs usredotočen je na ideju “mirnog uspona”, ” predanost nemiješanju u unutarnje poslove”, poštivanje “suvereniteta i teritorijalnog integriteta” i ekonomska partnerstva temeljena na obostranoj koristi. Peking inzistira na tome da odnosi s Washingtonom ne smiju skliznuti u sukob, pozivajući na sustav globalnog upravljanja izgrađen na suradnji, a ne na konfrontaciji.

Ipak, geopolitički krajolik otkriva veliki jaz između ovog diskursa i stvarnosti. Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću donio je retoričku eskalaciju i povećani geopolitički pritisak. Nedavni potezi SAD-a – poput vojne intervencije u Venezueli i prijetnje preuzimanjem Grenlanda – izazvali su oštru osudu Kine, koja ih je vidjela kao odraz hegemonijskog impulsa koji krši međunarodne zakone i konvencije.

U ovoj napetoj pozadini, kineska strategija odražava precizne izračune koji nadilaze službenu retoriku. U praktičnom smislu, ona nastoji iskoristiti međunarodne uvjete, posebno transatlantske napetosti, kako bi potkopala tradicionalne saveze.

Peking vidi nepredvidivo ponašanje Trumpove administracije kao priliku za slabljenje povjerenja između Evrope i SAD-a. Predstavljajući se kao stabilna ekonomska sila na koju se može osloniti, Kina nastoji potaknuti europske partnere da preispitaju svoju tradicionalnu sigurnosnu ovisnost o Washingtonu. Cilj joj je ojačati koncept evropske „strateške autonomije“, smanjujući transatlantske sigurnosne veze i time slabeći transatlantsku solidarnost suočenu s kineskom dugoročnom politikom.

Iran i Sirija u kineskim proračunima

Kinesku politiku prema regionalnim krizama poput onih u Iranu i Siriji karakterizira pažljiva mješavina ekonomskih interesa i geopolitičkih razmatranja. Peking ne smatra svoju saradnju s Teheranom samo komercijalnim partnerstvom; radije, ona je stub njegove šire strategije osiguranja energetske sigurnosti i diverzifikacije globalnih trgovinskih ruta pod okriljem inicijative “Pojas i put”.

Kina stavlja poseban naglasak na razvoj kopnenih koridora kroz Iran prema Euroaziji, koji predstavljaju stratešku kopnenu alternativu usmjerenu na smanjenje ovisnosti o osjetljivim pomorskim rutama izloženim geopolitičkim rizicima poput Hormuškog tjesnaca, Malajskog tjesnaca i Sueskog kanala.

U Siriji, kineski stav usmjeren je na političko rješenje krize i obnovu, a ne na izravnu intervenciju. To je u skladu sa službenim načelom koje je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova više puta iznijelo: podrška „političkom rješenju samih Sirijaca“ i protivljenje stranom uplitanju.

Ulaganjem u infrastrukturu i pružanjem pomoći, Kina gradi politički i ekonomski utjecaj u ovoj vitalnoj regiji bez ulaska u skupe vojne sukobe.

Ovaj pragmatičan pristup također je vidljiv u rastućim odnosima Kine s Afrikom i Latinskom Amerikom, gdje se Peking predstavlja kao alternativni razvojni partner usmjeren na trgovinu, ulaganja u infrastrukturu, diplomaciju i kulturu, za razliku od zapadnog pristupa koji se često oslanja na sigurnosnu prisutnost ili politički pritisak.

Iako ta partnerstva generiraju obostrani gospodarski rast, strategija Pekinga povećava zabrinutost u Washingtonu i drugim zapadnim prijestolnicama, koje je vide kao pokušaj izgradnje dugoročnog geopolitičkog utjecaja koji bi mogao preoblikovati tradicionalni međunarodni poredak.

Privreda kao alat geopolitičkog utjecaja

Unatoč službenoj kineskoj priči o „mirnom usponu“, pekinške prakse u međunarodnoj suradnji često se smatraju prikrivenom platformom za geopolitičko natjecanje. Inicijativa Pojas i put, uz sustavno širenje unutar međunarodnih financijskih i upravljačkih institucija, odražava jasnu ambiciju vođenja alternativnog globalnog poretka koji postupno dovodi u pitanje pravila i okvire koje predvode SAD.

Kritičari tvrde da masovna kineska ulaganja – čak i pod zastavom “zajedničkog razvoja” – stvaraju obrasce dugoročne strateške ovisnosti i postavljaju temelje za geopolitički utjecaj u ključnim regijama.

Od Afrike do Srednje Azije i Jugoistočne Azije, Peking je uspio ponuditi alternativni model razvoja zapadnom, predstavljajući se kao partner koji ne zahtijeva političke reforme. Na taj način je u stanju postupno oblikovati regionalnu dinamiku.

Uz to, izravni utjecaj Kine ostaje ograničen u perifernim područjima s visokom geopolitičkom osjetljivošću, poput Arktika. Dok neki zapadni narativi preuveličavaju kineske ekspanzionističke ambicije prema Grenlandu, kineska prisutnost tamo je još uvijek skromna i uglavnom istraživačka. Također se susreće s političkim ograničenjima lokalnih sila i tradicionalnih konkurenata poput SAD-a, što ograničava sposobnost Pekinga da ekonomska ulaganja pretvori u odlučujući strateški utjecaj u ovoj novoj areni.

Kineska vanjska politika u multipolarnom svijetu

Kineska vanjska politika čini se vođena strateškim paradoksom: nastoji unaprijediti svoje geopolitičke interese izbjegavajući izravnu konfrontaciju; teži oblikovanju pravila globalnog upravljanja bez da se pojavljuje kao ekspanzionistička sila; i sklona je koristiti svoje meke ekonomske alate kao alternativu tvrdoj sili kad god je to moguće.

No ta osjetljiva ravnoteža suočava se s teškim testom u trenutnom globalnom kontekstu, gdje SAD sve više usvaja reaktivne politike pod Trumpovim vodstvom i gdje krize eskaliraju od Venezuele do Bliskog istoka, a regije poput Arktika postaju arene strateškog natjecanja.

U ovakvoj klimi, kineski izbori – od energetskih partnerstava do međunarodne monetarne diplomacije – široko se tumače ne kao izolirane mjere, već kao svrhovit potezi unutar šire strategije osporavanja zapadnog poretka preoblikovanjem mreža utjecaja i ekonomske ovisnosti.

Kako se međunarodni savezi i dalje mijenjaju, a ravnoteža moći mijenja, kineska diplomacija i dalje će biti tema žustre rasprave. Ključno pitanje je: Utire li uspon Pekinga put pluralističkom i kooperativnijem globalnom poretku ili potiče oštriju konkurentsku dinamiku ili stvara potpuno novi geopolitički model? Još je prerano za reći.

Facebook komentari