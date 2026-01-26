Australija otkazala vizu jevrejskom influenceru koji je pozivao na zabranu islama

Vlada je otkazala vizu jevrejskom influenceru koji je prethodno pozivao na zabranu islama i bio je rezerviran za govor na nekoliko događaja u Australiji, prenosi The Guardian.

Desničarsko Australsko jevrejsko udruženje (AJA) izjavilo je da je Sammyju Yahoodu viza otkazana tri sata prije planiranog polijetanja leta.

Ministar unutarnjih poslova Tony Burke potvrdio je da je otkazao vizu u ponedjeljak navečer i rekao da “širenje mržnje nije dobar razlog za dolazak”.

„Ako netko želi doći u Australiju, trebao bi podnijeti zahtjev za pravu vizu i doći iz pravog razloga“, rekao je Burke za Guardian Australia u izjavi.

Yahood je objavio više objava na X-u, formalno na Twitteru, nazivajući islam „ubilačkom ideologijom“, „odvratnom ideologijom“ i tvrdeći da se islamu „ne može vjerovati da će jednostavno ‘koegzistirati’“. Dana 6. novembra napisao je na X-u: „Vrijeme je da se islam zabrani. Vrijeme je da prestanemo biti tolerantni prema onima koji nisu tolerantni prema nama.“

Yahood, koji je odrastao u Ujedinjenom Kraljevstvu, a nedavno se preselio u Izrael, trebao je održati niz „radionica samoobrane“ i pokrenuti svoju kampanju „mir kroz snagu“.

AJA je kritizirala otkazivanje Yahoodove vize i rekla da je trebao govoriti pred AJA-om u glavnim sinagogama i drugim organizacijama diljem Australije.

„Sammy je posljednji Jevrej kojem je ova vlada otkazala vizu. Kao i u drugim slučajevima, čekaju do zadnjeg trenutka“, napisala je organizacija na X-u.

„Parlament je upravo glasao za povećanje ovlasti Tobyja Burkea za ukidanje viza kao očigledan odgovor na podršku židovskoj zajednici nakon masakra u Bondiju.“

AJA je jedan događaj, koji će se održati u Melbourneu, opisala kao „jedinstvenu uvodnu sesiju o samoobrani. Rad kroz fizičke vježbe za učenje bitnih tehnika i principa osobne sigurnosti. Preuzmimo odgovornost za našu sigurnost zajedno.“

Na drugom događaju, također zakazanom u Melbourneu 28. januara, navedeno je da događaj „osnažuje Jevreje da budu jaki bez isprike“.

Yahood je u objavi na Instagramu potvrdio da mu je viza otkazana te rekao da još uvijek leti za Ujedinjene Arapske Emirate i “radi na tome da to riješi”. Rekao je da će njegova zaručnica, koja je s njim prisustvovala događajima, nastaviti putovati u Australiju.

Burke je nedavno zabranio ulazak krajnje desnom izraelskom političaru Simchi Rothmanu , koji je trebao nastupiti na događajima koje je također organizirala AJA. Rothman je palestinsku djecu u Gazi opisao kao “neprijatelje” i pozvao na potpunu kontrolu Izraela nad Zapadnom obalom.

Ministar unutarnjih poslova također je zabranio ulazak drugim osobama i političarima s poviješću kontroverznih ili uvredljivih izjava, uključujući repera Kanyea Westa i bivšu izraelsku ministricu Ayelet Shaked .

Otkazivanje vize, koje je učinjeno prema postojećim zakonima, dolazi samo tjedan dana nakon što je vlada usvojila novi zakon kojim se povećavaju razlozi koje ministar unutarnjih poslova može koristiti za odbijanje ili otkazivanje vize. Ministar bi mogao spriječiti osobu da dođe u Australiju ako smatra da se osoba bavila mržnjom, ocrnjivanjem ili ekstremističkim ponašanjem.

